Thành viên HĐQT Kido không hoàn tất giao dịch mua 1,5 triệu cổ phiếu KDC

Bà Vương Bửu Linh - Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Kido (mã: KDC, sàn HoSE) vừa báo cáo chỉ mua vào 334.500 đơn vị trong tổng số 1,5 triệu cổ phiếu KDC đã đăng ký.



Giao dịch được thực hiện trong thời gian từ 1-29/6/2026. Lý do không hoàn tất giao dịch là do điều kiện thị trường không thuận lợi. Sau giao dịch, bà Vương Bửu Linh nâng sở hữu từ 3,47 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,19%) lên mức 3,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,3%).

Trước đó, bà Vương Bửu Linh cũn chỉ mua vào thành công 674.300 cổ phiếu KDC trong tổng số 2 triệu cổ phiếu đăng ký. Giao dịch thực hiện trong thời gian từ ngày 24/4/2026 đến ngày 22/5/2026. Lý do không hoàn tất giao dịch cũng bởi điều kiện thị trường không thuận lợi.

Một số sản phẩm của Kido

Trong diễn biến mới đây, Kido thông qua nghị quyết về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Kido - Nhà Bè (Kido Nhà Bè).

Cụ thể, KDC sẽ ưu tiên chuyển nhượng 51% vốn Kido Nhà Bè cho Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (Vocarimex).

Được biết, Vocarimex chính là thành viên góp vốn còn lại tại Kido Nhà Bè. Trường hợp phần vốn góp mà Vocarimex không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày KDC thông báo chào bán thì sẽ được chào bán cho bên thứ ba với cùng điều kiện chào bán cho Vocarimex.

Tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 42 tỷ đồng, tương ứng 100% giá trị phần vốn góp tại Kido Nhà Bè ghi trên sổ sách của KDC. Thời gian thực hiện trong quý II/2026.

Việc chuyển nhượng nói trên nằm trong phương án tái cấu trúc ngành dầu ăn của Kido đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra hồi cuối tháng 5 vừa qua.

Theo đó, Kido sẽ đưa Tường An trở thành công ty chủ lực quản lý toàn bộ chuỗi giá trị trong lĩnh vực dầu của Tập đoàn. Tường An sẽ sở hữu và chi phối trực tiếp Vocarimex và gián tiếp Kido Nhà Bè (thông qua Vocarimex).

Sau tái cấu trúc, Kido dự kiến nắm tối thiểu 97% Tường An; Tường An sở hữu tối thiểu 93% Vocarimex; còn Vocarimex nắm tối thiểu 99% Kido Nhà Bè.