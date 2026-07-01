Động thái bất ngờ của tổ chức nắm hơn 1 nghìn tấn vàng

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không phát sinh giao dịch trong phiên 30/6. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp quỹ "án binh bất động”, qua đó giữ nguyên lượng vàng đang nắm giữ ở mức 1.005 tấn vàng, tương ứng giá trị khoảng 130 tỷ USD.

Khối lượng nắm giữ và giao dịch của quỹ SPDR Gold Trust

Động thái của ghi nhận trong bối cảnh thị trường đang nín thở chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ có thể ảnh hưởng đến quyết định của Fed sẽ được công bố trong tuần này. Giá vàng thế giới tiếp tục giằng co trên ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Theo phân tích kỹ thuật, các chuyên gia nhận định vùng kháng cự quan trọng mà vàng cần vượt qua nằm trong khoảng 4.091 – 4.201 USD/ounce để xác nhận xu hướng hồi phục rõ ràng hơn.

Nếu duy trì được đà tăng bền vững, mục tiêu tiếp theo có thể hướng tới ngưỡng 4.324 USD và xa hơn là 4.597 USD/ounce. Ngược lại, nếu áp lực bán khiến giá thủng mốc 3.959 USD, vàng có nguy cơ đối mặt với những nhịp điều chỉnh sâu hơn về vùng 3.900 USD/ounce.

Sự thận trọng của nhà đầu tư còn đến từ những dữ liệu kinh tế trái chiều tại Mỹ. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 6 đạt 91,2 điểm, thấp hơn so với dự báo của các chuyên gia. Dù tâm lý có sự cải thiện nhẹ nhờ giá dầu hạ nhiệt, song thị trường lao động lại xuất hiện những điểm "nghẽn".

Ông Edward Meir, nhà phân tích tại Marex cho rằng thị trường vẫn chưa thực sự yên tâm về tính ổn định của tình hình địa chính trị, khiến giá vàng tiếp tục chịu sức ép khi nhà đầu tư chưa nhìn thấy tín hiệu tích cực trong ngắn hạn.

Bà Dana Peterson, Chuyên gia kinh tế trưởng tại Conference Board thì chia sẻ rằng niềm tin tiêu dùng tăng nhẹ trong tháng 6 khi giá xăng dầu giảm giúp giảm bớt nỗi lo lạm phát. Tuy nhiên, nhận định về thị trường lao động hiện tại đã suy yếu đáng kể khi tỉ lệ người tiêu dùng cho rằng việc làm "khó tìm" đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2021.

Mặt khác, kỳ nghỉ lễ tại Mỹ khiến thanh khoản thị trường mỏng hơn thường lệ, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ giá vàng, USD và lợi suất trái phiếu có thể biến động mạnh trong ngắn hạn.