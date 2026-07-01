Thế giới Di động chốt ngày phát hành cổ phiếu ESOP với giá hời

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã: MWG, sàn HoSE) vừa thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa cho người lao động (ESOP).



Theo đó, MWG sẽ phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 0,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 1-10/7/2026.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Thế giới Di Động dự kiến thu về hơn 73,4 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty. Hiện cổ phiếu MWG đang giao dịch quanh mức 78.000 đồng/cổ phiếu, do đó giá phát hành ESOP thấp hơn rất nhiều so với thị giá.

Sau 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành ESOP, người lao động được tự do chuyển nhượng 50% số cổ phiếu đã mua; 50% còn lại được tự do chuyển nhượng sau năm thứ hai.

Mục đích phát hành nhằm ghi nhận sự nỗ lực của các lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt trong việc hoàn thành các mục tiêu chung và những đóng góp tích cực cho sự phát triển dài hạn của công ty/công ty con.

Đồng thời, thiết lập cơ chế gắn kết chặt chẽ lợi ích của người lao động với lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của công ty; giúp công ty duy trì được đội ngũ nhân sự giỏi, có đạo đức kinh doanh, cam kết gắn bó lâu dài để đảm bảo tính kế thừa và ổn định trong bộ máy điều hành trước những biến động của thị trường lao động.

Trước đó, Thế giới Di Động công bố danh sách 66 người lao động dự kiến mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Vũ Đăng Linh - Tổng Giám đốc dự mua 275.409 cổ phiếu, ông Đoàn Văn Hiểu Em- Thành viên HĐQT dự mua 721.899 cổ phiếu.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu MWG thời gian gần đây, ông Đoàn Văn Hiểu Em báo cáo đã bán ra thành công 2 triệu cổ phiếu MWG trong khoảng thời gian từ ngày 6/5/2026 đến ngày 21/5/2026 bằng phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, ông Đoàn Văn Hiểu Em giảm sở hữu cổ phiếu MWG từ hơn 3,5 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,241% xuống còn 0,105% vốn tại Thế Giới Di Động.



