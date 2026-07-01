Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thế giới Di động chốt ngày phát hành cổ phiếu ESOP với giá hời

| | Thị trường chứng khoán

Thế giới Di động chốt ngày phát hành cổ phiếu ESOP với giá hời

Thế giới Di động sẽ phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP cho 66 cán bộ, nhân viên. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 1-10/7/2026.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã: MWG, sàn HoSE) vừa thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa cho người lao động (ESOP).

Theo đó, MWG sẽ phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 0,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 1-10/7/2026.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Thế giới Di Động dự kiến thu về hơn 73,4 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty. Hiện cổ phiếu MWG đang giao dịch quanh mức 78.000 đồng/cổ phiếu, do đó giá phát hành ESOP thấp hơn rất nhiều so với thị giá.

Sau 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành ESOP, người lao động được tự do chuyển nhượng 50% số cổ phiếu đã mua; 50% còn lại được tự do chuyển nhượng sau năm thứ hai.

Thế giới Di động chốt ngày phát hành cổ phiếu ESOP với giá hời - Ảnh 1.

Mục đích phát hành nhằm ghi nhận sự nỗ lực của các lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt trong việc hoàn thành các mục tiêu chung và những đóng góp tích cực cho sự phát triển dài hạn của công ty/công ty con.

Đồng thời, thiết lập cơ chế gắn kết chặt chẽ lợi ích của người lao động với lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của công ty; giúp công ty duy trì được đội ngũ nhân sự giỏi, có đạo đức kinh doanh, cam kết gắn bó lâu dài để đảm bảo tính kế thừa và ổn định trong bộ máy điều hành trước những biến động của thị trường lao động.

Trước đó, Thế giới Di Động công bố danh sách 66 người lao động dự kiến mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Vũ Đăng Linh - Tổng Giám đốc dự mua 275.409 cổ phiếu, ông Đoàn Văn Hiểu Em- Thành viên HĐQT dự mua 721.899 cổ phiếu.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu MWG thời gian gần đây, ông Đoàn Văn Hiểu Em báo cáo đã bán ra thành công 2 triệu cổ phiếu MWG trong khoảng thời gian từ ngày 6/5/2026 đến ngày 21/5/2026 bằng phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, ông Đoàn Văn Hiểu Em giảm sở hữu cổ phiếu MWG từ hơn 3,5 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,241% xuống còn 0,105% vốn tại Thế Giới Di Động.


Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự báo lợi nhuận quý 2 của 68 doanh nghiệp “hot”: Xuất hiện cái tên có thể tăng trưởng 1.400%

Dự báo lợi nhuận quý 2 của 68 doanh nghiệp “hot”: Xuất hiện cái tên có thể tăng trưởng 1.400% Nổi bật

Một quỹ đầu tư Đài Loan bán ròng cổ phiếu Việt Nam 10 quý liên tiếp

Một quỹ đầu tư Đài Loan bán ròng cổ phiếu Việt Nam 10 quý liên tiếp Nổi bật

Giá vàng thế giới giảm mạnh nhất trong 13 năm

Giá vàng thế giới giảm mạnh nhất trong 13 năm

09:39 , 01/07/2026
Động thái bất ngờ của tổ chức nắm hơn 1 nghìn tấn vàng

Động thái bất ngờ của tổ chức nắm hơn 1 nghìn tấn vàng

09:36 , 01/07/2026
"Đón sóng" kết quả kinh doanh quý 2, CTCK gọi tên 10 doanh nghiệp dự báo tăng trưởng tích cực

"Đón sóng" kết quả kinh doanh quý 2, CTCK gọi tên 10 doanh nghiệp dự báo tăng trưởng tích cực

09:24 , 01/07/2026
Nhiều công ty chứng khoán đồng loạt nâng kỳ vọng lợi nhuận Masan năm 2026

Nhiều công ty chứng khoán đồng loạt nâng kỳ vọng lợi nhuận Masan năm 2026

08:00 , 01/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên