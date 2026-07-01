Yeah1 chuyển nhượng cổ phần tại Tstudio

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Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (MCK: YEG) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần.

Cụ thể, HĐQT Yeah1 đã thông qua chủ trương chuyển nhượng gần 2,4 triệu cổ phần tại Công ty con gián tiếp là Công ty CP Tstudio; tương đương 59,95% vốn điều lệ. (Số cổ phần này đang do Công ty TNHH Trung tâm Nội Dung Số - là công ty con do Công ty CP Yeah1 eDigital sở hữu 100%).

Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn; thời gian thực hiện dự kiến hoàn tất trong năm 2026. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên, Tstudio không còn là công ty con gián tiếp của Yeah1.

HĐQT Yeah1 cũng thông qua việc giao cho Người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty CP Yeah1 eDigital toàn quyền ký các văn bản cần thiết để thực hiện các thủ tục thuộc phạm vi thẩm quyền của mình để phê duyệt và triển khai phương án chuyển nhượng cổ phần theo quy định.

Trong một diễn biến khác, ngày 16/6/2026, Yeah1 đã nhận được Quyết định số 3605/QĐ-XPHC ngày 15/6/2026 của Thuế Cơ Sở 1 - Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Yeah1 bị phạt vi phạm hành chính với mức tiền hơn 5,9 triệu đồng; bị truy thu thuế gần 29,6 triệu đồng, tiền chậm nộp gần 3,9 triệu đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 12/6/2026. Yeah1 có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 12/06/2026 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Kết thúc đợt phát hành ngày 21/5, Yeah1 đã hoàn tất phân phối hơn 13,4 triệu cổ phiếu thưởng cho 14.033 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:7, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Còn 1.729 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025. Hoàn thành chia cổ phiếu thưởn, YEG tăng vốn lên mức 2.052,2 tỷ đồng.

Ngoài phương án trên, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Yeah1 còn thông qua một kế hoạch tăng vốn khác đó là chào bán tối đa 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026, sau khi được UBCKNN có chấp thuận bằng văn bản.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về tối đa 250 tỷ đồng. Về mục đích sử dụng vốn, Yeah1 muốn dùng 70 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH YeaH1 Network Việt Nam, 80 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+, 40 tỷ đồng vào Công ty CP 1Creators và 60 tỷ đồng vào Công ty TNHH 1Brandlink.



