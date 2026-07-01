Lần đầu bắt tay VinSpeed, Vinhomes hé lộ cam kết vốn cho dự án Đường sắt tốc độ cao quy mô 147.000 tỷ

Ngày 30/6/2026, CTCP Vinhomes (mã VHM) công bố thông tin liên quan đến việc tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh do CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed làm chủ đầu tư. Đây là lần đầu Vinhomes chính thức công bố việc tham gia một dự án hạ tầng quy mô lớn theo mô hình hợp tác đầu tư với Vinspeed.

Theo đó, Vinhomes sẽ hợp tác với Vinspeed đầu tư, xây dựng, vận hành và khai thác kinh doanh Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Vinhomes sẽ góp tối đa 85% tổng mức đầu tư của dự án, sau khi trừ phần vốn mà Vinspeed huy động từ các bên thứ ba. Tuy nhiên, khoản vốn góp này không vượt quá 35% tổng tài sản của Vinhomes theo BCTC gần nhất tại từng thời điểm.

Về cơ chế phân chia lợi nhuận, phần lợi nhuận Vinhomes được hưởng được tính theo công thức: 85% × EBIT − chi phí lãi vay phát sinh − phần lợi nhuận phân chia cho các đối tác khác. Cơ chế hưởng lợi nhuận được xác định theo hiệu quả vận hành của dự án (EBIT) thay vì sở hữu cố định, cho thấy đây là một hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) hơn là hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp dự án.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh có tổng mức đầu tư khoảng 147.000 tỷ đồng (tương đương hơn 5,6 tỷ USD), chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Đây là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên của Việt Nam có sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân và đã được khởi công vào ngày 12/4/2026.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 120 km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Điểm đầu đặt tại ga Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), điểm cuối là ga Hạ Long (Quảng Ninh), cùng ba ga trung chuyển tại Gia Bình, Ninh Xá và Yên Tử. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, với tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h; riêng đoạn qua nội đô Hà Nội khai thác ở tốc độ tối đa 120 km/h.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong năm 2028. Khi vận hành, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh dự kiến chỉ còn khoảng 23 phút, nhanh gấp 5–7 lần so với hiện nay. Chủ đầu tư cho biết tuyến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới cùng hệ thống tín hiệu, điều khiển hiện đại và từng bước tiếp nhận chuyển giao công nghệ để phát triển ngành công nghiệp đường sắt tốc độ cao trong nước.