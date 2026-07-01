Một nhà thầu thi công sân bay Long Thành bất ngờ tạm đình chỉ Chủ tịch HĐQT

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (mã: HAN) vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự. Cụ thể, Nghị quyết HĐQT HAN ký ngày 29/6/2026 đã thông qua việc tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Đậu Văn Diện. Thời hạn tạm đình chỉ cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Đồng thời, HĐQT cũng quyết định giao ông Nguyễn Minh Cương tạm thời phụ trách Hội đồng quản trị, ký các văn bản, quyết định thay mặt Hội đồng quản trị với chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Được biết, ông Đậu Văn Diện (SN 1968), được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT công ty từ tháng 3/2021.

Ông Đậu Văn Diện – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Ảnh: HAN)

Cùng ngày 29/6, HAN cũng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đỗ Quý - sinh năm 1975, giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP, thời hạn giữ chức vụ không quá 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Về HAN, công ty nằm trong Liên danh HANTA2 (gồm Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp), Công ty cổ phần Kết cấu thép ATAD). Đây là liên danh đã trúng gói thầu số 7.8 thuộc dự án thành phần 3 – các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với giá trúng thầu 3.379 tỷ đồng.

Gói thầu bao gồm hạng mục thi công phần thân, hạ tầng ngoài nhà, lắp đặt thiết bị cho Nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 330 ngày. Với công suất tiếp nhận 550.000 tấn hàng hóa mỗi năm, hạng mục này giữ vai trò then chốt trong khai thác vận tải hàng không.