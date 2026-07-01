MBS chốt ngày chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS, sàn HNX) vừa thông báo ngày 18/8 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông.

Tỷ lệ chi trả 10%, tức 1.000 đồng/cổ phiếu. MBS khấu trừ thuế TNCN tại nguồn 5% trên cổ tức để nộp lại cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MBS dự chi hơn 1.000 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán là 17/09/2026.

Tính đến ngày 21/5, MBS có tổng cộng 47.502 cổ đông, trong đó có 1 cổ đông lớn là Ngân hàng Thương mại cổ phân Quân đội (MB) sở hữu 664,6 triệu cổ phiếu chiếm 66,4% vốn MBS, ước tính nhận về 664,6 tỷ đồng cổ tức.

Về hoạt động kinh doanh, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động 1.019 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chính là hoạt động cho vay với 439 tỷ đồng, tăng 59%; tiếp đến hoạt động môi giới đóng góp 241 tỷ đồng, tăng 81%.

Dưới áp lực chi phí tài chính và chi phí hoạt động, MBS báo lãi trước thuế 368 tỷ đồng, tăng 9% so với quý I/2025.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của MBS ở mức 30.659 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Khoảng một nửa tài sản của MBS là dư nợ cho vay với mức 15.520 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với đầu năm; các khoản đầu tư HTM hơn 5.500 tỷ đồng, giảm 1.200 tỷ đồng so với đầu năm;

Danh mục tài sản tài chính FVTPL ghi nhận 3.116 tỷ đồng và danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán 3.181 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vay nợ ngắn hạn của MBS ở mức 16.974 tỷ đồng, bên cạnh đó là hơn 2.500 tỷ đồng dư nợ trái phiếu dài hạn.



