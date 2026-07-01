Nhóm CII bất ngờ nâng sở hữu PC1 lên gần 9% công ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (mã: CII) vừa công bố các báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn của nhóm CII tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 (mã: PC1).

Cụ thể, phiên 29/6, công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) đã mua vào thành công 1.295.000 cổ phiếu PC, qua đó nâng sở hữu tại doanh nghiệp này lên 9.895.000 cổ phiếu (2,41%).

Tiếp tục sang phiên 30/6, CII Invest mua thêm 5.959.600 cổ phiếu PC1, qua đó lượng cổ phần nắm giữ tăng lên mức 15.854.600 đơn vị, tương ứng tỷ lệ 3,85% vốn.

Ngoài ra, CII cũng trực tiếp mua thêm 1.000.000 cổ phiếu PC1 trong phiên 29/6, qua đó nâng lượng sở hữu lên 21.020.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5,11%.

Như vậy, hiện nhóm CII đã mua vào gần 8,3 triệu cổ phiếu PC1 trong 2 phiên cuối tháng, qua đó nâng sở hữu tại doanh nghiệp điện này lên tổng cộng gần 36,9 triệu cổ phiếu; tương đương 8,97% vốn doanh nghiệp.

Tạm tính theo thị giá đóng cửa 2 phiên, số tiền nhóm CII chi ra để nâng sở hữu tại PC1 lên sát mức 9% là khoảng 190 tỷ đồng.

Trước đó, CII đã có báo cáo về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng. Cụ thể, kết thúc đợt chào bán ngày 25/6/2026, doanh nghiệp đã phân phối thành công 25 triệu trái phiếu mã CII425002 cho 652 nhà đầu tư, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 15 năm. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu trong tháng 7/2026 đến tháng 8/2026.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền CII thu được từ đợt chào bán là 2.500 tỷ đồng. Trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng hơn 2.498,5 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư vào các chương trình, dự án của CII.