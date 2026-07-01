Bitcoin xuống đáy 21 tháng, mất hơn 50% giá trị từ đỉnh lịch sử

Trong phiên 1/7, giá Bitcoin có lúc giảm 1,5%, xuống 57.800 USD, đánh dấu mức thấp nhất kể từ ngày 17/9/2024. Tính đến nay, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã giảm hơn 50% so với mức đỉnh lịch sử trên 126.000 USD thiết lập vào tháng 10/2025.

Diễn biến giá Bitcoin. Ảnh: Trading View.

Bloomberg cho biết kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt là một trong những yếu tố chính gây sức ép lên Bitcoin. Các phát biểu gần đây của giới chức Fed đã củng cố nhận định lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài, qua đó thúc đẩy dòng tiền rời khỏi những tài sản không tạo ra lợi suất như tiền mã hóa.

Diễn biến này cũng phản ánh rõ qua dòng tiền vào các quỹ ETF Bitcoin. Riêng trong tháng 6, các quỹ ETF Bitcoin niêm yết tại Mỹ ghi nhận lượng vốn rút ròng vượt 4 tỷ USD, mức lớn nhất kể từ khi các quỹ này ra mắt cách đây 2 năm.

Theo Tony Sycamore, chuyên gia phân tích tại IG Australia, Bitcoin đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn do kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed thay đổi cùng với đà tăng của đồng USD. Ông cũng nhận định báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố vào cuối tuần này có thể tiếp tục gây sức ép lên Bitcoin nếu các số liệu củng cố quan điểm Fed sẽ duy trì lập trường cứng rắn trong cuộc chiến chống lạm phát.

Không chỉ vậy, các phát biểu từ giới chức Fed trong thời gian gần đây cũng góp phần khiến thị trường thận trọng hơn. Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Fed hồi tháng trước, ông Kevin Warsh khẳng định ngân hàng trung ương sẽ không chấp nhận tình trạng lạm phát ở mức cao. Tuyên bố này đã làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất, qua đó hỗ trợ đồng USD tăng giá.

Cùng quan điểm, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack chia sẻ với CNBC hôm 30/6 rằng Fed có thể sẽ phải nâng lãi suất thêm để đưa lạm phát trở về mục tiêu 2%.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, tâm lý thị trường còn chịu tác động từ Strategy, doanh nghiệp do Michael Saylor dẫn dắt và là một trong những tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới.

Ban đầu, nhà đầu tư hoan nghênh kế hoạch mua lại cổ phiếu và gia tăng lượng tiền mặt dự trữ của Strategy. Tuy nhiên, sự chú ý nhanh chóng chuyển sang khả năng công ty có thêm sự linh hoạt trong việc bán Bitcoin cũng như ưu tiên quản trị bảng cân đối kế toán thay vì tiếp tục tích lũy Bitcoin một cách quyết liệt như trước.

Sự thay đổi trong kỳ vọng này đã làm dấy lên những lo ngại mới rằng một trong những tổ chức mua Bitcoin lớn nhất thế giới có thể không còn duy trì vai trò là nguồn cầu ổn định trên thị trường.

Trong bối cảnh Bitcoin và thị trường tiền mã hóa tiếp tục lao dốc, báo cáo tài chính thường niên năm 2025 của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thu hút sự chú ý. WSJ dẫn báo cáo từ Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ (OGE) cho thấy ông Trump đã có thêm 635 triệu USD tiền bản quyền từ việc kinh doanh memecoin. Ông bắt đầu bán token mang tên mình trước khi quay lại nhậm chức tổng thống.