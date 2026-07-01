Sendo Farm dừng hoạt động từ 10/7

Sendo Farm từng thu hút 1 triệu khách hàng sử dụng

Ứng dụng đi chợ online dừng hoạt động sau 5 năm

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ vừa văn bản thông báo đến các đối tác về việc dừng hoạt động kinh doanh vận hành mảng Sendo Farm kể từ ngày 10/7 tới.

Theo doanh nghiệp, động thái trên nằm trong quyết định tái cơ cấu lại danh mục hoạt động của Sen Đỏ nhằm tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi trong thời gian tới.

Ra mắt sàn thương mại điện tử từ năm 2021, Sendo Farm gây ấn tượng với mô hình đi chợ kiểu mới, giúp khách hàng "nay đặt mai lấy" bằng cách lựa chọn trước trong ngày các sản phẩm cho gia đình và hôm sau sẽ đến lấy hàng tại các điểm gần khu vực sinh sống. Đơn hàng của Sendo Farm sẽ được giao đến điểm nhận hàng vào 16 giờ mỗi ngày. Khách hàng có thể tùy chọn lúc thuận tiện nhất để ghé lấy. Khách hàng có thể thanh toán qua hình thức chuyển khoản.

Với hơn 2000 mặt hàng đa dạng từ thịt cá hải sản, trái cây, rau củ quả, hàng tiêu dùng…, Sendo Farm không thua kém bất kì siêu thị hay chợ truyền thống nào trong việc đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của khách hàng. Sendo Farm kết hợp với nhiều thương hiệu trong ngành hàng thực phẩm, tiêu dùng như: Vissan, BaF, Ba Huân, Vinamilk, G Kitchen, CP… để cung cấp sản phẩm.

Nền tảng này đã thu hút hơn 1 triệu khách hàng. Vì vậy, việc Sendo Farm dừng hoạt động gây bất ngờ cho nhiều khách hàng, đối tác thân quen của doanh nghiệp.

Quyền lợi khách hàng, đối tác sẽ ra sao?

Cũng trong văn bản gửi tới đối tác, Sen Đỏ cho biết, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và đối tác, Sendo Farm sẽ triển khai nhiều chính sách xử lý trước khi ngừng hoạt động. Cụ thể, từ ngày 1-9/7, nền tảng sẽ thực hiện các chương trình tri ân với nhiều ưu đãi và giảm giá.

Đối với khách hàng còn hiệu lực gói Hội viên đến ngày 10/7, Sendo Farm sẽ hoàn trả 100% giá trị gói vào Ví Farm. Việc hoàn tiền được hệ thống tự động thực hiện từ ngày 1/7.

Doanh nghiệp cũng cho biết số dư trong Ví Farm, Ví Sen Club và FGold vẫn có thể sử dụng trên ứng dụng Sendo Farm đến hết ngày 9/7. Khách hàng được khuyến nghị kiểm tra và sử dụng hết số dư trước thời điểm này để đảm bảo quyền lợi.

Về phía đối tác, các lệnh rút tiền từ Ví Đối tác phát sinh trong tháng 6/2026 sẽ được thanh toán chậm nhất vào ngày 6/7. Các khoản hoa hồng hợp lệ phát sinh trong tháng 7/2026 sẽ được thanh toán trước ngày 24/7/2026.

Sen Đỏ cũng yêu cầu các đối tác chưa hoàn tất định danh điện tử (eKYC) và liên kết tài khoản ngân hàng thực hiện các thủ tục này trước ngày 10/7 để nhận thanh toán. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày Sendo Farm ngừng hoạt động, các khoản tiền còn lại trong Ví Đối tác chưa hoàn tất eKYC và liên kết ngân hàng sẽ được xử lý theo quy chế hoạt động của chương trình đối tác Sendo Farm.



