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Hancorp thay đổi nhân sự cấp cao

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Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội vừa công bố quyết định tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Đậu Văn Diện từ ngày 29/6; giao một lãnh đạo khác tạm thời phụ trách hoạt động của HĐQT.

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp, mã chứng khoán: HAN) vừa công bố nghị quyết định của HĐQT về việc tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Đậu Văn Diện từ ngày 29/6.

HĐQT Hancorp giao ông Nguyễn Minh Cương - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - tạm thời phụ trách hoạt động của HĐQT cho đến khi đã quyết định tiếp theo.

Ông Đậu Văn Diện sinh năm 1968, công tác tại Hancorp từ năm 2014. Trong quá trình làm việc, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Hancorp, đồng thời giữ vai trò lãnh đạo tại một số công ty thành viên và công ty liên kết.

Hancorp thay đổi nhân sự cấp cao- Ảnh 1.

Trụ sở làm việc của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.

Cũng trong ngày 29/6, Hancorp quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đỗ Quý giữ chức vụ tổng giám đốc. Thời hạn bổ nhiệm không quá 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Hancorp được thành lập vào năm 1982 trên cơ sở hợp nhất 5 đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực xây dựng, thi công xây dựng và đầu tư bất động sản.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Hancorp hiện có mạng lưới hoạt động tại 15 tỉnh, thành phố với hơn 4.500 lao động. Hancorp góp mặt tại nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn.

Năm 2026, Hancorp đặt mục tiêu doanh thu 2.928 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2025. Trong đó, doanh thu từ hoạt động xây dựng dự kiến ​​đạt khoảng 2.575 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch là 42,8 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

Từ Khóa:
chứng khoán

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