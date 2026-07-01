Vào tay hãng dược Trung Quốc, Imexpharm thay Chủ tịch HĐQT

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23/6, cổ đông Imexpharm đã thông qua việc bầu bổ sung ông Liu Daping và bà Liu Ning làm Thành viên HĐQT không điều hành. Cả hai đều do cổ đông lớn Lian SGP Holding Pte. Ltd. đề cử. Ngược lại, ông Woo Sungmin, ông Trương Minh Hùng và ông Chung Suyong đã rời HĐQT sau khi có đơn từ nhiệm. Những thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh Imexpharm bước vào giai đoạn tái cơ cấu quản trị sau khi đổi chủ.

HĐQT công ty đã bầu ông Liu Daping, Thành viên HĐQT không điều hành, giữ chức Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027. Ảnh: Imexpharm.

Hồi cuối tháng 4, Lian SGP Holding Pte. Ltd., công ty con của tập đoàn dược phẩm Trung Quốc Livzon Pharmaceutical Group, đã hoàn tất đợt chào mua công khai hơn 104,5 triệu cổ phiếu IMP, tương đương gần 67,9% vốn điều lệ Imexpharm. Với mức giá 57.400 đồng/cổ phiếu, giá trị thương vụ ước tính gần 6.000 tỷ đồng, đưa Lian trở thành cổ đông chi phối của doanh nghiệp dược này.

Thương vụ này đánh dấu lần đầu tiên Lian nắm quyền kiểm soát một doanh nghiệp dược niêm yết lớn tại Việt Nam, đồng thời mở ra giai đoạn tái cấu trúc cả về cơ cấu cổ đông lẫn bộ máy quản trị của Imexpharm.

Cùng ngày 30/6, HĐQT Imexpharm cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 600 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là 14/7 và thời gian thanh toán vào ngày 21/7.

Với hơn 154 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 92,4 tỷ đồng để trả cổ tức. Riêng Lian có thể nhận khoảng 62,7 tỷ đồng nhờ nắm giữ gần 67,9% vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2026, Imexpharm ghi nhận doanh thu thuần hơn 546 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng gần 10%, đạt 82 tỷ đồng nhờ tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trong năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 3.200 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 502 tỷ đồng, tăng 12,5%, đều là các mức cao kỷ lục.

Tiền thân là Công ty Dược phẩm Cấp II, thành lập năm 1977 tại Đồng Tháp, Imexpharm hiện là một trong những doanh nghiệp sản xuất dược phẩm hàng đầu Việt Nam. Công ty sở hữu 4 cụm nhà máy tại Đồng Tháp, TP.HCM và Bình Dương với tổng cộng 11 dây chuyền sản xuất, đồng thời là đối tác sản xuất của nhiều tập đoàn dược phẩm lớn như Sandoz Group AG, Pharmascience Inc (Canada) và Sanofi SA.

Theo định hướng đầu tư, Lian cam kết duy trì ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh của Imexpharm, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ cao trên các dây chuyền đạt chuẩn EU-GMP. Việc trở thành nhà đầu tư chiến lược được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực nghiên cứu - phát triển (R&D), tiếp cận công nghệ tiên tiến và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

Chân dung Lian, tập đoàn dược Trung Quốc vừa nắm quyền chi phối Imexpharm

Trong làn sóng các doanh nghiệp dược Trung Quốc mở rộng hoạt động ra nước ngoài, thương vụ đầu tư vào Imexpharm được xem là một bước đi nhằm gia tăng hiện diện của Livzon Pharmaceutical Group - Tập đoàn mẹ của Lian tại Đông Nam Á. Đáng chú ý, Livzon hoạt động dưới sự kiểm soát của Joincare theo mô hình "công ty mẹ - công ty con cùng niêm yết", trong đó Joincare đóng vai trò công ty holding định hướng chiến lược và quản lý vốn, còn Livzon tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường quốc tế. Mô hình này được xem là một trong những cấu trúc quản trị phổ biến của các tập đoàn dược quy mô lớn tại Trung Quốc.

Thành lập năm 1985 tại thành phố Chu Hải (tỉnh Quảng Đông), Livzon Pharmaceutical Group hiện là một trong những doanh nghiệp dược phẩm tư nhân lớn của Trung Quốc, hoạt động trên toàn chuỗi giá trị từ nghiên cứu, phát triển, sản xuất đến phân phối thuốc. Doanh nghiệp có hơn 9.000 nhân viên và niêm yết trên cả thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Về quy mô hoạt động, năm 2024, Livzon ghi nhận doanh thu khoảng 11,8 tỷ nhân dân tệ (1,7 tỷ USD), trong khi lợi nhuận ròng vượt 2 tỷ nhân dân tệ (289 triệu USD).

Trong khi đó, từ tháng 6/2002, Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd. đã trở thành cổ đông lớn nhất của Livzon. Hiện Joincare nắm giữ 54,49% vốn và giữ quyền chi phối tập đoàn, bên cạnh các cổ đông tổ chức như China Asset Management, Bosera Asset Management, ICBC UBS Asset Management, Yinhua Fund Management và State Street Global Advisors.