Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất giải pháp cho các ngành công nghiệp tỷ USD “Make in Vietnam”

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có nhiều đề xuất tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57. Ảnh: VGP

Ngày 1/7, đã diễn ra Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương;…

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung tâm - Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội tới 3.662 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị với tổng số trên 568.380 đại biểu tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị, ông Lưu Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc VinSmart Future kiêm Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Trường ĐH VinUni đã trình bày tham luận có tựa đề "Đột phá triển khai công nghệ chiến lược thông qua tích hợp AI và Big Data".

Ông Lưu Anh Tuấn khẳng định, Nghị quyết số 57 không chỉ là định hướng phát triển khoa học và công nghệ, mà còn là chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Muốn đột phá các công nghệ chiến lược, Việt Nam phải coi AI và Big Data là hạ tầng nền của nền kinh tế.

Ông Lưu Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc VinSmart Future kiêm Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Trường ĐH VinUni, trình bày tham luận tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Đại diện của Vingroup phân tích, AI hiện đã vượt xa phạm vi một ứng dụng công nghệ. Theo đó, AI là lớp năng lực xuyên suốt, có thể tăng tốc bán dẫn, robot, sản xuất thông minh, y tế, giáo dục, tài chính, đô thị thông minh, quản trị quốc gia và quốc phòng an ninh. Nếu dữ liệu là nguyên liệu chiến lược, thì AI là động cơ chuyển hóa nguyên liệu đó thành tri thức, quyết định, năng suất và sản phẩm thương mại. Do đó, quốc gia nào làm chủ được dữ liệu, mô hình nền tảng và hạ tầng tính toán sẽ có quyền chủ động trong các chuỗi giá trị công nghệ mới.

Từ thực tiễn triển khai, Tập đoàn Vingroup nhận thấy cơ hội của Việt Nam rất rõ, khi có dân số lớn, thị trường số tăng nhanh, lực lượng kỹ sư trẻ và cộng đồng người Việt công nghệ trên toàn cầu.

Ở góc độ doanh nghiệp, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đã đầu tư xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt quy mô hơn 350 tỷ tokens, phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn có kích thước lên tới 420 tỷ tham số và đang hình thành hệ sinh thái ứng dụng AI trong toàn tập đoàn. Điều đó cho thấy người Việt có thể làm chủ công nghệ phức tạp nếu có mục tiêu lớn, cách tổ chức đúng và cơ chế đủ mở.

Vingroup đề xuất 6 đột phá chiến lược﻿

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57. Ảnh: VGP

Trên cơ sở đó, Phó Tổng Giám đốc VinSmart Future đề xuất 6 đột phá chiến lược nhằm phát huy hiệu quả việc tích hợp AI và Big Data để thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược của Việt Nam.

Thứ nhất, xây dựng hạ tầng dữ liệu AI quốc gia.

Dữ liệu cần được coi là tài nguyên chiến lược của quốc gia. Theo đại diện Vingroup, dữ liệu hiện nay còn phân tán giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; cũng như thiếu tiêu chuẩn thống nhất và cơ chế chia sẻ an toàn.

Vingroup kiến nghị Chính phủ triển khai Chương trình Hạ tầng dữ liệu AI quốc gia, bao gồm chuẩn hóa dữ liệu; xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa Nhà nước, doanh nghiệp và viện trường; phát triển các kho dữ liệu mở; đồng thời hình thành các Data Trust cho những lĩnh vực quan trọng. Theo Vingroup, đây sẽ là nền tảng để phát triển các mô hình AI mang bản sắc và lợi thế của Việt Nam.

Thứ hai là đầu tư phát triển các mô hình AI nền tảng “Make in Vietnam”.

Theo Vingroup, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn phụ thuộc vào các mô hình AI nước ngoài, từ đó kéo theo chi phí lớn, phụ thuộc công nghệ và rủi ro về dữ liệu. Vậy nên, Chính phủ có thể xây dựng Chương trình AI Quốc gia với trọng tâm là phát triển các mô hình AI nền tảng như mô hình ngôn ngữ lớn, mô hình đa phương thức, mô hình AI cho robot, sản xuất thông minh và các lĩnh vực chiến lược. Đáng chú ý, các mô hình này cần được phát triển theo hướng nền tảng mở để cộng đồng doanh nghiệp có thể tiếp tục phát triển hàng nghìn ứng dụng khác nhau, hình thành hệ sinh thái AI “Make in Vietnam”.

Thứ ba, phát triển hạ tầng tính toán AI quốc gia.

Theo Vingroup, ngoài dữ liệu và mô hình, năng lực tính toán là điều kiện tiên quyết để phát triển AI. Đây cũng là điểm nghẽn lớn của Việt Nam khi chi phí đầu tư GPU rất cao và vượt quá khả năng của đa số doanh nghiệp và trường đại học.

Do đó, Vingroup kiến nghị Chính phủ đầu tư Hạ tầng tính toán AI quốc gia theo mô hình dùng chung, tương tự hạ tầng điện toán đám mây, cho phép các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tính toán với chi phí hợp lý. Đáng chú ý, hạ tầng này cần được xác định là hạ tầng chiến lược quốc gia, giống như điện, viễn thông hay cao tốc.

Thứ tư, đổi mới thể chế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đại diện của Vingroup phân tích, trong AI, rào cản lớn nhất hiện nay không còn là thuật toán mà là thể chế.

Do đó, tập đoàn kiến nghị Chính phủ trước tiên sớm ban hành khung pháp lý theo hướng xây dựng AI Sandbox cho các công nghệ mới; hoàn thiện quy định về dữ liệu; ưu tiên mua sắm công đối với các sản phẩm AI trong nước.

Ngoài ra, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá AI đáng tin cậy; đồng thời áp dụng cơ chế đầu tư và nghiệm thu linh hoạt đối với các chương trình nghiên cứu AI, phù hợp với đặc thù đổi mới sáng tạo.

Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài AI.

Theo Vingroup, cuộc cạnh tranh AI thực chất là cuộc cạnh tranh về nhân lực chất lượng cao. Do đó, cần xây dựng Chiến lược quốc gia về nhân tài AI, bao gồm đào tạo đội ngũ chuyên gia trình độ cao; thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế; hình thành các trung tâm AI xuất sắc; khuyến khích khởi nghiệp DeepTech.

Đồng thời, cần tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các trường đại học để rút ngắn quá trình chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

Thứ sáu, thúc đẩy thương mại hóa và đưa AI Việt Nam ra toàn cầu.

Để AI thực sự trở thành động lực tăng trưởng, theo Vingroup, cần hình thành các doanh nghiệp AI có quy mô khu vực và quốc tế. Tập đoàn Vingroup kiến nghị Chính phủ triển khai Chương trình Vietnam AI Global, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, bảo hộ sở hữu trí tuệ, kết nối với các quỹ đầu tư và mở rộng thị trường toàn cầu.

Bên cạnh đó, cần coi khu vực công là 'khách hàng đầu tiên' (Government as the First Customer) đối với các sản phẩm AI “Make in Vietnam”, qua đó tạo thị trường ban đầu để doanh nghiệp hoàn thiện công nghệ trước khi vươn ra quốc tế.

Từ góc độ doanh nghiệp, Tập đoàn Vingroup sẵn sàng tham gia các chương trình dữ liệu, mô hình nền tảng, hạ tầng tính toán, đào tạo nhân lực, thử nghiệm sandbox và thương mại hóa sản phẩm AI Việt Nam.