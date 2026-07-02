NÓNG: PNJ phát thông báo sau khi Giám đốc Trung tâm kiểm định bị bắt

Cập nhật mới nhất, P-Lab đã phát đi thông báo về vụ việc liên quan ông Đặng Ngọc Thảo. Theo đó, Công ty P-Lab đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng về việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, liên quan đến hành vi buôn lậu.

Đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật. P-Lab tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan chức năng công bố. Công ty sẵn sàng phối hợp đầy đủ khi có yêu cầu.

P-Lab khẳng định hoạt động kiểm định vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý chất lượng khách quan và cơ chế kiểm soát nội bộ chặt chẽ. Để bảo đảm vận hành liên tục, công ty đã triển khai phân công nhân sự điều hành phù hợp để mọi dịch vụ tiếp tục được cung cấp bình thường.

Trong nhiều năm qua, mỗi kết quả kiểm định của P-Lab đều được thực hiện trên sự chính xác, khách quan và trách nhiệm và đó cũng chính là điều làm nên niềm tin mà khách hàng, đối tác đã dành cho chúng tôi. Niềm tin ấy là tài sản quý giá nhất của P-Lab và cũng là điều chúng tôi cam kết gìn giữ trọn vẹn. P-Lab sẽ tiếp tục hoạt động minh bạch, tuân thủ pháp luật, và đặt quyền lợi chính đáng của khách hàng, đối tác lên hàng đầu trong mọi việc mình làm.

P-Lab là công ty con của PNJ. P-Lab hoạt động độc lập và chuyên thực hiện dịch vụ kiểm định các sản phẩm về vàng, hợp kim cùng các sản phẩm từ đá.

Theo thông tin trước đó, ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Đáng chú ý, nổi lên trong đường dây buôn lậu này là đối tượng Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Thảo là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Theo cơ quan công an, đối tượng Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ, sau đó với kiến thức chuyên môn của bản thân Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.



