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Bộ Công an thông tin thêm về vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

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Chiều 2/7, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an thông tin tới báo chí về vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị có liên quan.

Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thông tin tại họp báo - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Đại tá Phạm Trường Giang cho biết đây là vụ án mà Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và là vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 31 bị can về 4 tội danh nêu trên. Trong đó, đã khởi tố bị can đối với ông Vũ Thế Phiệt, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Tiến Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ, quy định tại các Điều 222 và 354 Bộ luật Hình sự.

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng, đấu tranh làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng có liên quan, xác định hậu quả thiệt hại xảy ra và thu hồi triệt để tiền, tài sản thất thoát và chiếm đoạt trong vụ án. 

Theo Anh Thơ

Báo Chính Phủ

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