Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (MCK: F88, sàn UPCoM) vừa có văn bản thông báo chào bán cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng số 321/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 1/7/2026.

Theo đó, F88 chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 71.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 6/7/2026 đến 16h ngày 27/7/2026 (nhà đầu tư đăng ký mua và đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua), số lượng đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phiếu.

Thời gian thông báo kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu từ ngày 28/7/2026 đến ngày 29/7/2026, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 30/7/2026 đến 16h ngày 4/8/2026.

Nếu đợt chào bán thành công, F88 sẽ huy động gần 1.563,8 tỷ đồng sẽ được sử dụng để góp vốn làm tăng vốn điều lệ tại công ty con là Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Ảnh minh họa

Trước đó, kết thúc đợt phát hành ngày 9/6/2026, F88 đã phân phối thành công hơn 110,1 triệu cổ phiếu thưởng cho 3.110 cổ đông. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 7 - 8/2026.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 1 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 1.101,3 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, bao gồm nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 477,2 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần hơn 624,1 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành thành công, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của F88 tăng từ hơn 110,1 triệu cổ phiếu lên gần 220,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ gần 1.101,3 tỷ đồng lên mức hơn 2.202,5 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2026, F88 mang về doanh thu cung cấp dịch vụ gần 1.027,4 tỷ đồng, tăng 63,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 241,5 tỷ đồng, tăng 130,8%.

Năm 2026, F88 lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dự kiến đạt gần 5.462 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 1.133,8 tỷ đồng, tăng 25%.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, F88 đã hoàn thành được 18,8% kế hoạch doanh thu và 21,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của F88 tăng 6% so với đầu năm, lên mức gần 7.234,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 4.912,3 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn gần 1.047,3 tỷ đồng, lần lượt chiếm 67,9% và 14,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 4.543,7 tỷ đồng, tăng 3,8% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và trái phiếu phát hành tổng cộng hơn 3.960,7 tỷ đồng, chiếm 87,2% tổng nợ.

PV