Một ngân hàng tư nhân được Bộ Công an tặng bằng khen

Ba lãnh đạo của SeABank được Cục An ninh kinh tế tặng Giấy khen gồm: Ông Lê Văn Tần - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Ông Vũ Đình Khoán - Phó Tổng Giám đốc.

Với đặc thù ngành ngân hàng tài chính, đóng góp của SeaBank trong việc bảo vệ an ninh là việc chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Nhằm ứng phó với tội phạm công nghệ cao, SeABank chủ trương nâng cao giải pháp bảo mật và kiểm soát gian lận. Ngân hàng phối hợp thường xuyên với lực lượng Công an các cấp để chia sẻ thông tin, cảnh báo rủi ro an ninh, đồng thời tổ chức đào tạo nội bộ về an toàn hệ thống và tuân thủ pháp luật cho nhân viên.

An ninh an toàn ngày càng gắn chặt với hoạt động tài chính ngân hàng, nơi các ngân hàng không chỉ đứng ra làm cầu nối thanh toán, mà còn giúp khách hàng an toàn hơn trong quá trình giao dịch.

Bên cạnh SeaBank, hai ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước khác cũng được vinh danh trong cùng hạng mục là Agribank và Vietcombank.

Là một trong những đơn vị tham luận tại hội nghị, Agribank cho biết thời gian qua ngân hàng đã tăng cường phối hợp với lực lượng Công an nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản; đẩy mạnh trao đổi thông tin để phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. Ngân hàng cũng chú trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, người lao động về bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin và phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế yêu cầu tiếp tục tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, doanh nghiệp để chủ động ứng phó với các nguy cơ mới, nhất là trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao và các hành vi xâm phạm an ninh kinh tế ngày càng diễn biến phức tạp.



