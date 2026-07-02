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Tổng Giám đốc một doanh nghiệp dầu khí xin từ nhiệm

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Tổng Giám đốc một doanh nghiệp dầu khí xin từ nhiệm

Ông Trần Ngọc Nguyên vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ trên vào cuối tháng 4/2026.

Ngày 01/07/2026, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã: PVT) đã công bố nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Trần Ngọc Nguyên, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Trước đó, ông Trần Ngọc Nguyên vừa được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PVT từ 21/4/2026.

Ông Trần Ngọc Nguyên (SN1977) giữ nhiều chức vụ tại các doanh nghiệp dầu khí, phân bón. Vị này từng là Tổng Giám đốc CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trong năm 2018. Hiện ông vẫn đang là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM).

Về tình hình kinh doanh, năm 2026, PVTrans thông qua kế hoạch kinh doanh thận trọng với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 16.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 1.200 tỷ đồng, dự kiến đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp lợi nhuận giữ vững mốc nghìn tỷ.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2026, doanh thu thuần đạt 4.177 tỷ đồng và LNST hơn 387 tỷ đồng, lần lượt tăng 50% và tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Theo doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh chủ yếu là do lợi nhuận tăng thêm từ các tàu mới đầu tư trong năm 2025 và gia tăng hiệu quả khai thác đội tàu của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

Chốt phiên 1/7, thị giá cổ phiếu PVT đạt 20.200 đồng/cp.

An Thái

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