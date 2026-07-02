Hàng loạt cá nhân và tổ chức bị phạt nặng vì thao túng một cổ phiếu bất động sản vốn hóa nghìn tỷ

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường về cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đạt Phương (mã DPG).

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN, ngày 29/6, UBCKNN đã phạt tiền 1,5 tỷ đồng, song song tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn 21 tháng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán với ông Đặng Văn Vinh.

Được biết, trong khoảng thời gian từ ngày 2/5/2024 đến ngày 2/7/2024, ông Đặng Văn Vinh đã sử dụng 8 tài khoản chứng khoán để liên tục mua với khối lượng chi phối cổ phiếu DPG vào thời điểm đóng cửa thị trường, thao túng thị trường chứng khoán.

Đồng thời, ông Đặng Văn Vinh bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 3 năm, kể từ ngày 1/7; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 3 năm, kể từ ngày 1/7.

Ngoài ra, UBCKNN cũng xử phạt 6 cá nhân/tổ chức, bao gồm: ông Trần Huy Tài, ông Nguyễn Đức Anh, Công ty Cổ phần Vintrust, Công ty TNHH Trustvalue, Công ty Cổ phần đầu tư VAT Việt Nam và Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Bằng Lăng với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 9 tháng đối với 6 cá nhân/tổ chức trên. Đồng thời, UBCKNN cũng cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1/7 đối với 6 tổ chức/cá nhân trên.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu DPG đang giao dịch quanh vùng giá 38.000 đồng/cp, tăng nhẹ so với đầu năm. Vốn hóa thị trường của Tập đoàn Đạt Phương tương ứng đạt hơn 4.400 tỷ đồng.