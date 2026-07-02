Giá vàng hôm nay (2/7): Bật tăng rất mạnh
Sáng nay, giá vàng trong nước bật tăng rất mạnh sau nhiều ngày giảm. Theo đó, giá vàng miếng SJC tăng lên mốc trên 148 triệu đồng/lượng.
Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng điều chỉnh tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 148,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý , Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết 145-148 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng có giá 146,2 - 147,7 triệu đồng/lượng…
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.052 USD/ounce, tăng 27 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương hơn 129 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước bật tăng theo giá thế giới nhưng vẫn chưa lên mốc 150 triệu đồng/lượng. Nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng ngắn hạn vẫn duy trì quanh mức 147-148 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường tiền tệ, sáng 2/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.205 đồng/USD, giảm 1 đồng so với sáng qua.
Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.075 - 26.465 đồng/USD (mua vào - bán ra).
Trên thị trường tự do, đồng USD giao dịch phổ biến quanh mức 26.700 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.720 đồng/USD ở chiều bán ra, gần như không biến động so với hôm qua.
Tiền Phong