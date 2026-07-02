Thị trường hàng hóa 2/7: Heo hơi giảm diện rộng, gạo và hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Thị trường gạo ổn định, Jasmine bán lẻ tăng nhẹ

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục đi ngang. Gạo CL 555 dao động ở mức 9.200 - 9.300 đồng/kg; IR 504 giữ mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; OM 5451 ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg. Đài Thơm 8 được giao dịch quanh 9.200 - 9.400 đồng/kg, trong khi OM 380 và Sóc thơm cùng duy trì ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Đáng chú ý, tại các chợ lẻ, gạo thơm Jasmine tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 16.000 - 18.000 đồng/kg. Trong khi đó, các chủng loại khác như Nàng Nhen, Hương Lài, Nàng Hoa, gạo thơm Thái hạt dài và gạo Nhật vẫn giữ nguyên mặt bằng giá.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 508 - 512 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động từ 495 - 500 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm ở mức 347 - 351 USD/tấn.

Trong ngắn hạn, thị trường gạo được dự báo tiếp tục duy trì trạng thái cân bằng khi giao dịch nội địa chưa có nhiều đột biến, trong khi giá xuất khẩu vẫn giữ ổn định so với những phiên gần đây.

Giá cao su khởi sắc trên các sàn châu Á

Thị trường cao su ghi nhận diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á. Giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt tăng, trong khi thị trường trong nước tiếp tục duy trì mặt bằng giá ổn định.

Trên Sàn giao dịch Osaka (Nhật Bản), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 1,02%, lên 414,6 Yên/kg. Tại SHFE (Trung Quốc), hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 1,36%, đạt 16.705 Nhân dân tệ/tấn. Đáng chú ý, hợp đồng cao su butadien giao tháng 9 tăng 2,85%, lên 12.110 Nhân dân tệ/tấn.

Ở chiều ngược lại, giá cao su nội địa Thái Lan giữ ở mức 86 Baht/kg, trong khi hợp đồng giao tháng 7 trên sàn SICOM (Singapore) giảm 2,3%, xuống còn khoảng 207 US cent/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường cao su khu vực vẫn phân hóa giữa các sàn giao dịch.

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tiếp tục ổn định. Công ty Cao su Bà Rịa duy trì giá mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg; Phú Riềng giữ mức 420 đồng/TSC; MangYang thu mua mủ nước 458 - 463 đồng/TSC, còn Bình Long duy trì giá thu mua tại nhà máy 505 đồng/độ TSC/kg.

Trong ngắn hạn, giá cao su được dự báo tiếp tục dao động theo diễn biến nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn. Trong khi thị trường thế giới xuất hiện tín hiệu phục hồi, giá thu mua trong nước nhiều khả năng vẫn duy trì ổn định nhờ nguồn cung và nhu cầu chế biến không có nhiều biến động.

Giá tiêu trong nước tiếp tục đi ngang

Giá thu mua trong nước dao động trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg, chưa ghi nhận biến động so với phiên trước.

Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước, cùng đạt 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu duy trì mặt bằng giá 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu nhìn chung đi ngang. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia giữ ở mức 7.121 USD/tấn; tiêu đen Brazil loại ASTA 570 ổn định ở 5.900 USD/tấn; tiêu đen Malaysia tiếp tục được chào bán ở mức 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn. Ở phân khúc tiêu trắng, giá xuất khẩu tiếp tục giữ ở mức 9.000 USD/tấn.

Trong ngắn hạn, giá hồ tiêu được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp khi thị trường chưa xuất hiện yếu tố mới đủ mạnh để tạo động lực tăng giá, trong khi hoạt động giao dịch trong nước và xuất khẩu vẫn diễn ra khá thận trọng.

Giá heo hơi tiếp tục giảm trên diện rộng

Thị trường heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm khi cả ba miền đều ghi nhận nhiều địa phương điều chỉnh giá xuống. Sau phiên giao dịch hôm nay, mặt bằng giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, Hà Nội và Hưng Yên cùng giảm mạnh 2.000 đồng/kg, xuống còn 65.000 đồng/kg. Tuyên Quang, Lào Cai và Lai Châu cũng giảm thêm 1.000 đồng/kg, về cùng mức giá. Trong khi đó, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục duy trì mức 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Ở miền Trung - Tây Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa cùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Khánh Hòa xuống mức thấp nhất khu vực là 61.000 đồng/kg, trong khi Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại phổ biến trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, Đồng Nai giảm còn 62.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp và Cà Mau cùng lùi về mốc 60.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì mức 61.000 đồng/kg, còn TP.HCM giữ giá 62.000 đồng/kg.

Trong ngắn hạn, giá heo hơi được dự báo tiếp tục chịu áp lực giảm khi nguồn cung vẫn dồi dào, trong khi nhu cầu tiêu thụ chưa có tín hiệu cải thiện rõ rệt.