Miza niêm yết HoSE: Tham vọng dẫn dắt ngành giấy

Được thành lập từ năm 2010, Miza đi lên từ một xuất phát điểm khiêm tốn nhưng mang trong mình tham vọng lớn về quy mô. Xuyên suốt quá trình phát triển, doanh nghiệp đã trải qua 10 đợt huy động vốn chiến lược. Đặc biệt, giai đoạn bứt phá mạnh mẽ nhất diễn ra từ năm 2018 đến cuối năm 2025, đưa vốn điều lệ chính thức cán mốc 1.165 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn lực vốn được tài trợ trực tiếp cho quá trình đầu tư và mở rộng các đại dự án nhà máy sản xuất.

Thay vì chạy theo xu hướng tăng vốn ồ ạt, Miza chọn lộ trình lớn lên bằng sự minh bạch. Quyết định đưa cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCoM từ cuối năm 2024 là một bước "thử lửa" có chủ đích. Quãng thời gian này giúp doanh nghiệp tự rèn luyện kỷ luật công bố thông tin, làm quen với áp lực giám sát của thị trường đại chúng, từ đó tạo bước đệm vững chắc trước khi tự tin tiến lên "sân chơi" lớn HOSE.

Tính đến cuối Quý 1/2026, tổng tài sản của Miza đã bứt phá lên mức 5.583 tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng lớn đến từ Tài sản cố định (hệ thống máy móc, nhà xưởng) đã lên tới 1.496,4 tỷ đồng. Cùng với gần 450 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang đang được dồn lực trực tiếp cho dự án PM5.

Các khoản phải thu đạt 1.558,5 tỷ đồng (chiếm 27,9%). Đáng chú ý, cấu thành trong đó có tới 714 tỷ đồng là khoản ứng trước cho người bán nhằm đảm bảo nguồn cung thiết bị và nguyên vật liệu. Kế tiếp là Hàng tồn kho đạt 782,5 tỷ đồng (chiếm 14%), phần lớn là dự trữ nguyên vật liệu chính và thành phẩm. Việc neo giữ tồn kho và ứng trước tiền hàng là chiến lược phòng vệ bắt buộc nhằm bảo vệ biên lợi nhuận trước các cú sốc giá giấy phế liệu (OCC) trên toàn cầu.

Để tài trợ cho nền tảng hạ tầng này, cơ cấu nguồn vốn của Miza cũng được tái định hình. Tại thời điểm 31/03/2026, nợ phải trả đang ở mức 4.065,1 tỷ đồng (chiếm 72,8% tổng nguồn vốn), trong khi Vốn chủ sở hữu đạt 1.518,2 tỷ đồng (chiếm 27,2%). Việc duy trì đòn bẩy cao là đặc thù tất yếu của chu kỳ đầu tư (CAPEX) trong ngành công nghiệp nặng. Điều quan trọng là bộ đệm vốn chủ sở hữu trên 1.500 tỷ đồng vẫn đang làm tốt vai trò đối ứng, giúp Miza tích luỹ được khối tài sản chuẩn bị bước vào chu kỳ "hái quả".

Chuyển dịch trọng tâm sang phân khúc giấy cao cấp Kraftliner và Testliner

Quá trình mở rộng quy mô vốn điều lệ lên 1.165 tỷ đồng của Miza được thực hiện theo lộ trình chiến lược dài hạn. Dựa trên đặc thù ngành công nghiệp giấy là thâm dụng vốn và đòi hỏi lợi thế kinh tế nhờ quy mô (Economies of scale), Ban lãnh đạo đã chủ động cấu trúc nguồn vốn để tài trợ cho các tổ hợp sản xuất công suất lớn. Mục tiêu cốt lõi của chiến lược này là phân bổ tối ưu chi phí cố định trên từng đơn vị sản phẩm, hạ giá vốn hàng bán và tạo dư địa để cải thiện biên lợi nhuận gộp.

Cứ điểm đầu tiên là Nhà máy sản xuất tái chế giấy Miza Đông Anh (Hà Nội). Từ công suất thiết kế ban đầu 32.500 tấn/năm, nhà máy đã liên tục được nâng cấp và hiện đang hoạt động với công suất hơn 47.000 tấn/năm. Với vị trí đắc địa gần trung tâm Thủ đô và mạng lưới các khu công nghiệp lớn, Miza Đông Anh giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí logistics, đóng vai trò là trung tâm chi phối thị phần bao bì khu vực phía Bắc.

Tuy nhiên, "cú đấm thép" của Miza nằm ở Dự án Nhà máy Miza Nghi Sơn (Thanh Hóa). Quy mô của tổ hợp này lên tới 220.000 tấn/năm. Trong đó, Giai đoạn 1 (dây chuyền PM3) với công suất 120.000 tấn/năm đã được Miza đưa vào vận hành thương mại thành công từ năm 2021. Hiện tại, nguồn lực đang được dồn toàn bộ cho Giai đoạn 2 – dây chuyền PM5 (công suất 100.000 tấn/năm), dự kiến chính thức vận hành từ Quý 3/2026. Việc đặt nhà máy tại Khu Kinh tế Nghi Sơn không chỉ giải quyết bài toán sản lượng mà còn mang lại lợi thế vượt trội về ưu đãi thuế, tạo lợi thế cạnh tranh vững chắc.

Điểm tạo ra sự khác biệt là MZG không dùng 100.000 tấn công suất mới này để đua tranh ở phân khúc giấy thông thường giá rẻ. Toàn bộ nguồn lực của PM5 sẽ được tập trung chuyên biệt để sản xuất các dòng giấy mặt cao cấp như White-top Liner, Testliner và đặc biệt là Kraftliner. Đây là một chiến lược mang tính bước ngoặt nhằm "tái cấu trúc" biên lợi nhuận và định hình lại vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Sự chuyển dịch này xuất phát từ 4 nguyên nhân chiến lược cốt lõi. Thứ nhất, các mảng kinh doanh thương mại thông thường mang lại tỷ suất sinh lời khá mỏng (chỉ khoảng 2,7% - 2,8%), thì phân khúc sản xuất giấy thành phẩm cao cấp như giấy Kraftliner ghi nhận mức biên lợi nhuận cao nhất (đạt trên 30%), và giấy Testliner cũng cho thấy sự cải thiện biên lợi nhuận đáng kể qua từng kỳ. Nhờ chủ động thu hẹp mảng thương mại để dồn lực cho các dòng sản phẩm giá trị gia tăng cao này, biên lợi nhuận gộp riêng mảng sản xuất của Miza đã thiết lập mức đỉnh mới 17,6% trong Quý 1/2026.

Giấy Kraftliner và Testliner là những dòng giấy mặt cao cấp sở hữu độ bền kéo tốt, khả năng chịu lực cực cao và bề mặt nhẵn mịn. Những đặc tính này rất lý tưởng để làm lớp mặt ngoài của thùng carton cao cấp, đặc biệt đáp ứng hoàn hảo yêu cầu khắt khe về chất lượng in ấn sắc nét. Đây chính là tiêu chuẩn mà các tập đoàn đa quốc gia và tệp khách hàng FDI tại Việt Nam đang ráo riết tìm kiếm. Miza chuyển dịch sang phân khúc này không chỉ để phục vụ thị trường nội địa mà còn dùng nó làm "vũ khí" mở rộng thị phần xuất khẩu sang Thái Lan, Myanmar và Bangladesh,.

Thị trường giấy bao bì phổ thông (như giấy sóng Medium) thường xuyên chịu áp lực cạnh tranh gay gắt về giá từ các đối thủ trong nước cũng như sức ép từ giấy giá thấp nhập khẩu. Thay vì cuốn vào cuộc đua "đốt giá" ở phân khúc thấp, Miza chọn cách "nâng cấp" rào cản gia nhập. Bằng cách tập trung vào Kraftliner và Testliner, công ty tự thiết lập một lợi thế vững chắc, bảo vệ lợi nhuận khỏi sự chao đảo của biến động giá nguyên liệu và cuộc chiến giành giật thị phần ở phân khúc thông thường.

Tham vọng dẫn dắt phân khúc cao cấp và mục tiêu 1 triệu tấn/năm

Việc sở hữu hai tổ hợp nhà máy hiện đại không chỉ giúp Miza nâng tổng công suất toàn hệ thống lên mức gần 270.000 tấn/năm, mà còn là nền tảng để doanh nghiệp định hình lại cuộc chơi ngành giấy - chuyển hướng sang phân khúc cao cấp chính là chìa khóa để Miza gia tăng tỷ suất sinh lời và xác lập vị thế dẫn dắt.

Tham vọng của Miza không chỉ dừng lại ở hiện tại. Doanh nghiệp đã chính thức đặt ra mục tiêu chiến lược dài hạn: Phấn đấu đến năm 2030, tổng công suất tái chế đạt mốc 1.000.000 tấn/năm, hướng tới trở thành doanh nghiệp có quy mô số 1 tại Việt Nam.

Để hiện thực hóa tham vọng đạt tổng công suất 1 triệu tấn/năm vào năm 2030 và trở thành doanh nghiệp có vị thế hàng đầu trong ngành giấy Việt Nam, Miza đã vạch ra các mục tiêu và định hướng chiến lược cụ thể trong giai đoạn trung hạn 2025 - 2030.

Cụ thể, bên cạnh việc đưa dự án PM5 vào khai thác, Miza khởi động triển khai đầu tư dự án PM6 tại nhà máy Miza Nghi Sơn và tiếp tục thực hiện Dự án Khu công nghiệp Miza Nghi Sơn. Theo lộ trình công suất dự phóng, công ty cũng có kế hoạch cho các dây chuyền tiếp theo (như PM7) để đáp ứng mốc 1 triệu tấn.

Đồng thời, công ty đặt mục tiêu đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư và hoạt động, bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay thương mại và huy động từ thị trường vốn (phát hành trái phiếu, cổ phiếu). Mục đích là để tối ưu hóa công suất, đảm bảo chi phí vốn ở mức thấp, đồng thời cân đối sử dụng vốn an toàn và hiệu quả.

MZG cũng tập trung nâng cấp công nghệ "Xanh" và hiệu suất cao, song song là mở rộng thị trường và kênh phân phối

Về quản trị, hoàn thiện hệ thống quản trị và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thành viên trong tập đoàn. Nâng cao năng lực quản trị điều hành, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, vận hành doanh nghiệp an toàn và bền vững. Tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao năng suất lao động

Với nền tảng minh bạch cao, HOSE sẽ là một "tiến chiến lược, giúp Miza huy động các nguồn vốn dài hạn để vận hành cỗ máy sản xuất khổng lồ, từng bước hiện thực hóa tham vọng dẫn dắt ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam.