UBCKNN xử phạt Chứng khoán MB

Công ty CP Chứng khoán MB (MCK: MBS) vừa có văn bản gửi UBCKNN và các Sở GDCK liên quan đến quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo đó, MBS đã nhận được Quyết định số 355/QĐ-XPHC của UBCKNN ngày 29/06/2026 xủ phạt vi phạm hành chính do các vi phạm: Thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 Luật Chứng khoán.

Cụ thể, công ty đã phối hợp với Tổ chức khác cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản trong giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến ngày 5/5/2026); Vi phạm quy định về chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ (tại một số ngày trong giai đoạn từ ngày 24/7/2025 đến ngày 5/1/2026).

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Trong một diễn biến khác, ngày 16/6/2026, Chứng khoán MB nhận được Quyết định số 1003/QĐ-DNL của Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, theo đó tổng số thuế truy thu, tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế cho 3 năm tài chính 2023, 2024, 2025 là gần 2,6 tỷ đồng.

Theo công bố của MBS, công ty chứng khoán này đã nộp đủ số tiền nêu trên vào ngân sách nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ theo Quyết định của Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn vào ngày 17/6/2026.

Ngày 18/8 tới đây, MSB sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông.

Tỷ lệ chi trả 10%, tương ứng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng tiền cổ tức. MBS khấu trừ thuế TNCN tại nguồn 5% trên cổ tức để nộp lại cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MBS dự chi hơn 1.000 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán là 17/9/2026.

Tính đến ngày 21/5, MBS có tổng cộng 47.502 cổ đông, trong đó có 1 cổ đông lớn là Ngân hàng Thương mại cổ phân Quân đội (MB) sở hữu 664,6 triệu cổ phiếu chiếm 66,4% vốn MBS, ước tính nhận về 664,6 tỷ đồng cổ tức.



