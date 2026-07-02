Xử phạt Phân phối Top One cùng nhiều nhà đầu tư

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Ngày 30/6/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 360/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Phân phối Top One (Phân phối Top One).

Theo đó, Phân phối Top One bị phạt tiền 92,5 triệu đồng ối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, doanh nghiệp chậm công bố thông tin (CBTT) từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023, 2024, 2025 đã được kiểm toán; BCTC quý IV/2023; BCTC quý I,II,III,IV/2024, BCTC I,II,III,IV/2025; BCTC bán niên soát xét năm 2024, năm 2025; Giải trình chênh lệch 10% và lợi nhuận sau thuế (LNST) lỗ đối với BCTC năm 2023 đã được kiểm toán; Giải trình LNST lỗ chuyển sang lãi đối với các BCTC: quý IV/2024; quý I/2025; bán niên năm 2025; quý III/2025; IV/2025; năm 2025 đã soát xét; ...

Ngoài ra, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đổi với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoản dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương (MCK: DPG).

Cụ thể, ngày 29/6/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 390/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Văn Vinh (phường Phương Liệt, TP.Hà Nội) số tiền 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Vĩnh cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn 21 tháng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán. Kết luận nêu rõ, trong khoảng thời gian từ ngày 2/5/2024 đến ngày 2/7/2024, ông Đặng Văn Vinh đã sử dụng 8 tài khoản chứng khoán để liên tục mua với khối lượng chi phối cổ phiếu DPG vào thời điểm đóng cửa thị trường, thao túng thị trường chứng khoán.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Đặng Văn Vinh cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Cũng trong ngày 29/6/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 392/QĐ-UBCK đối với ông Đặng Văn Vinh về việc cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 03 năm, kể từ ngày 1/7/2026; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chỉ nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 3 năm, kể từ ngày 1/7/2026.

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, ngày 29/6/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 391/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 cá nhân/tổ chức đã cho ông Đặng Văn Vinh mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 6 cá nhân/tổ chức có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

6 cá nhân/tổ chức này bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1/7/2026. Bên cạnh đó, 2 nhà đầu tư cá nhân trong số này bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1/7/2026.



