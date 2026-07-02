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Giá vàng thế giới tăng mạnh, Phố Wall đỏ lửa

| | Thị trường chứng khoán

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 2/7 (giờ Việt Nam) sau khi dữ liệu việc làm khu vực tư nhân của Mỹ thấp hơn kỳ vọng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn chịu áp lực bán mạnh.

Trong phiên giao dịch sáng 2/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,6%, lên 4.071,04 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11 trong phiên trước. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ chốt phiên tăng 1,1%, đạt 4.082,4 USD/ounce.

Theo ông Tai Wong - nhà giao dịch kim loại độc lập, báo cáo việc làm ADP thấp hơn dự kiến đã tạo động lực ban đầu cho đà tăng của vàng và phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh về việc lạm phát đang giảm đã kéo lợi suất trái phiếu đi xuống, qua đó thúc đẩy lực mua đối với kim loại quý.

Ông Wong nhận định vàng có thể đã thiết lập vùng đáy ngắn hạn, trừ khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ công bố trong phiên tiếp theo vượt xa kỳ vọng của thị trường.

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Giá vàng thế giới bật tăng trong phiên giao dịch sáng 2/7 (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Các kim loại quý khác cũng đồng loạt tăng giá. Bạc giao ngay tăng 2,5% lên 60,01 USD/ounce; palladium tăng 1,2% lên 1.218,75 USD/ounce; trong khi bạch kim tăng 2,2% lên 1.584,75 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11 vào đầu phiên.

Ở thị trường chứng khoán, các chỉ số chính của Phố Wall kết thúc phiên giao dịch với mức giảm nhẹ. Chỉ số Dow Jones mất 0,03%, xuống còn 52.305,24 điểm. S&P 500 giảm 0,22% xuống 7.483,23 điểm, còn Nasdaq Composite giảm 0,66%, xuống 26.040,03 điểm.

Đà giảm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp bán dẫn. Chỉ số ngành bán dẫn giảm 6,3%, trong khi lĩnh vực công nghệ là nhóm giảm mạnh nhất trong rổ S&P 500. Giới đầu tư tiếp tục bày tỏ lo ngại về mức định giá cao cũng như quy mô chi tiêu lớn cho trí tuệ nhân tạo (AI) của các tập đoàn công nghệ.

Đi ngược xu hướng chung, cổ phiếu Meta Platforms tăng 8,8% sau khi Bloomberg đưa tin công ty đang xây dựng mảng kinh doanh điện toán đám mây nhằm thương mại hóa phần năng lực tính toán AI còn dư thừa.

Dù điều chỉnh trong phiên, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn vừa khép lại một quý tăng trưởng mạnh. S&P 500 và Nasdaq Composite ghi nhận mức tăng theo quý lớn nhất kể từ năm 2020, trong khi Dow Jones có quý tăng mạnh nhất kể từ năm 2022.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 19,71 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 23,36 tỷ cổ phiếu mỗi phiên trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

Theo Hồng Nhung

Tiền Phong

Từ Khóa:
vàng

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