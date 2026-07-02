Tin vui: 'Chơi' Instagram cũng có thể kiếm tiền

Theo thông tin từ Instagram, nền tảng đã triển khai tính năng Đối tác liên kết (Affiliate Partnerships) tại Việt Nam thông qua Shopee, cho phép người sáng tạo nội dung đủ điều kiện thêm liên kết tiếp thị vào các bài đăng và nhận hoa hồng khi người dùng mua sản phẩm thông qua nội dung chia sẻ.

Thông tin được công bố cho biết người sáng tạo có thể kết nối tài khoản Shopee Affiliate với tài khoản Instagram Professional, sau đó gắn sản phẩm Shopee trực tiếp trong Reels và các bài đăng trên Feed. Khi người xem mua hàng thông qua các liên kết này, người sáng tạo sẽ nhận được hoa hồng từ đối tác liên kết.

Meta cho biết, khoản hoa hồng sẽ do đối tác liên kết chi trả, Meta không xử lý các khoản thanh toán này.

Trước đó, chương trình Shopee Affiliate đã được triển khai trên Facebook trong năm 2025 và ghi nhận hơn 5 triệu nhà sáng tạo nội dung kết nối với chương trình. Hiện nay, cơ hội này đã được mở rộng sang nền tảng Instagram.

Để sử dụng tính năng Đối tác liên kết, người dùng cần đáp ứng các điều kiện gồm: Từ 18 tuổi trở lên. Sở hữu tài khoản công việc (Professional) công khai trên Instagram; Có hơn 1.000 người theo dõi; Có vị trí kinh doanh tại thị trường được hỗ trợ (khả năng sử dụng có thể khác nhau giữa các thị trường); Tuân thủ Chính sách kiếm tiền và Chính sách kiếm tiền dành cho đối tác của Meta.

Meta cũng lưu ý tính năng đang được triển khai theo từng giai đoạn, vì vậy một số người sáng tạo nội dung dù đáp ứng điều kiện vẫn có thể chưa truy cập được ngay.

Người dùng có thể tìm tính năng này theo hai cách. Trong Công cụ chuyên nghiệp (Professional tools), truy cập Trang cá nhân > Công cụ chuyên nghiệp > Kiếm tiền > Chương trình liên kết. Ngoài ra, khi tạo Reels, trước khi chia sẻ có thể chọn Thêm sản phẩm, sau đó nhấn Chương trình liên kết để thêm sản phẩm tiếp thị vào nội dung.

Theo Meta, khi người sáng tạo thêm sản phẩm liên kết tiếp thị, người xem có thể nhìn thấy liên kết đến sản phẩm trên Reels và được chuyển tới trang sản phẩm trên website hoặc ứng dụng của đối tác liên kết để hoàn tất việc mua hàng.