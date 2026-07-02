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Tập đoàn Thiên Long tạm ứng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%

| | Thị trường chứng khoán

Tập đoàn Thiên Long tạm ứng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%

Ngày 15/7/2026 tới đây, Tập đoàn Thiên Long sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (MCK: TLG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026.

Theo đó, ngày 15/7/2026 tới đây, Tập đoàn Thiên Long sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Với hơn 96,5 triệu cổ phiếu TLG đang lưu hành trên thị trường, Tập đoàn Thiên Long sẽ phải chi khoảng hơn 96,5 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này.

Trong một diễn biến khác, trước đó Tập đoàn Thiên Long đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt dự án “Góp vốn thành lập pháp nhân nhập khẩu, kinh doanh văn phòng phẩm tại Indonesia”.

Tập đoàn Thiên Long tạm ứng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10% - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Quyết định này được thông qua dựa trên cơ sở xem xét điều chỉnh mô hình kinh doanh phù hợp của công ty.

Ông Cô Gia Thọ- Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Trần Phương Nga- Tổng Giám đốc điều hành chủ động quyết định, phê duyệt các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt dự án nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, mới đây Tập đoàn Thiên Long đã công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2026 với doanh thu thuần đạt 1.877 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 43% kế hoạch cả năm.

Đối với thị trường xuất khẩu, doanh thu đạt 572 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh sự mở rộng liên tục trong các quan hệ hợp tác sản xuất OEM với khách hàng quốc tế, cũng như nhu cầu ổn định tại các thị trường xuất khẩu thương hiệu trọng điểm ở khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, mảng xuất khẩu tiếp tục được hưởng lợi từ các khoản đầu tư của Tập đoàn Thiên Long vào năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, qua đó nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Đối với thị trường nội địa, doanh thu đạt 1,305 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh một phần sự cải thiện về nhu cầu thị trường nội địa trên cả ba kênh phân phối - Kênh Truyền thống (GT), Kênh Hiện đại (MT) và Điện tử (EC) - cũng như phản hồi tích cực từ các nhà phân phối và người tiêu dùng đối với chiến lược sản phẩm và phát triển kênh bán hàng của công ty. Đặc biệt, kênh Thương mại Điện tử tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong kỳ.


PV

An ninh tiền tệ

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