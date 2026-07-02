Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Yeah1 'rót' thêm vốn cho một công ty con

| | Thị trường chứng khoán

Yeah1 'rót' thêm 26,4 tỷ đồng để tăng vốn cho Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+.

Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (mã: YEG, sàn HoSE) đã thông qua Nghị quyết số 226/2026/NQ/HĐQT/YEG về việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+ (Mango+).

Theo đó, YEG sẽ góp thêm 26,4 tỷ đồng cho Mango+ tăng vốn điều lệ từ 69,98 tỷ đồng lên mức 96,4 tỷ đồng. Mục đích tăng vốn nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Được biết, Mango+ là công ty con trực tiếp do YEG sở hữu 100%. Thời gian góp vốn dự kiến trong tháng 7/2026. Việc góp vốn được thực hiện từ nguồn vốn hợp pháp, bao gồm vốn vay và hoặc vốn chủ sở hữu.

Yeah1 'rót' thêm vốn cho một công ty con - Ảnh 1.

Liên quan đến hoạt động cơ cấu công ty con, Yeah1 mới đây cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng gần 2,4 triệu cổ phần tại Công ty CP Tstudio; tương đương 59,95% vốn điều lệ.

Tstudio là công ty con gián tiếp của YEG. Số cổ phần trên Công ty TNHH Trung tâm Nội Dung Số - là công ty con do Công ty CP Yeah1 eDigital sở hữu 100%.

Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn. Thời gian thực hiện dự kiến hoàn tất trong năm 2026. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên, Tstudio không còn là công ty con gián tiếp của Yeah1.

Trong diễn biến khác, ngày 16/6 vừa qua, Yeah1 đã nhận được Quyết định số 3605/QĐ-XPHC ngày 15/6/2026 của Thuế Cơ Sở 1 - Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Yeah1 bị phạt vi phạm hành chính với mức tiền hơn 5,9 triệu đồng; bị truy thu thuế gần 29,6 triệu đồng, tiền chậm nộp gần 3,9 triệu đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 12/6/2026.

Yeah1 có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 12/06/2026 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.


PV

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
Yeah1

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng loạt cá nhân và tổ chức bị phạt nặng vì thao túng một cổ phiếu bất động sản vốn hóa nghìn tỷ

Hàng loạt cá nhân và tổ chức bị phạt nặng vì thao túng một cổ phiếu bất động sản vốn hóa nghìn tỷ Nổi bật

Hiệu suất các kênh đầu tư 6 tháng đầu năm: Vàng, bạc thất thế

Hiệu suất các kênh đầu tư 6 tháng đầu năm: Vàng, bạc thất thế Nổi bật

Tổng Giám đốc một doanh nghiệp dầu khí xin từ nhiệm

Tổng Giám đốc một doanh nghiệp dầu khí xin từ nhiệm

11:20 , 02/07/2026
Giá vàng hôm nay (2/7): Bật tăng rất mạnh

Giá vàng hôm nay (2/7): Bật tăng rất mạnh

11:05 , 02/07/2026
Startup xe điện từng suýt phá sản bất ngờ IPO tại Mỹ, định giá ít nhất 2 tỷ USD, CEO khẳng định muốn khai tử ô tô xăng

Startup xe điện từng suýt phá sản bất ngờ IPO tại Mỹ, định giá ít nhất 2 tỷ USD, CEO khẳng định muốn khai tử ô tô xăng

11:04 , 02/07/2026
Trung Quốc lại gây sốt với AI mới "ngon, rẻ" như kỳ tích DeepSeek ngày trước: Dân tình háo hức chuyển hết sang dùng

Trung Quốc lại gây sốt với AI mới "ngon, rẻ" như kỳ tích DeepSeek ngày trước: Dân tình háo hức chuyển hết sang dùng

11:01 , 02/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên