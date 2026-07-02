Yeah1 'rót' thêm vốn cho một công ty con

Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (mã: YEG, sàn HoSE) đã thông qua Nghị quyết số 226/2026/NQ/HĐQT/YEG về việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+ (Mango+).

Theo đó, YEG sẽ góp thêm 26,4 tỷ đồng cho Mango+ tăng vốn điều lệ từ 69,98 tỷ đồng lên mức 96,4 tỷ đồng. Mục đích tăng vốn nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Được biết, Mango+ là công ty con trực tiếp do YEG sở hữu 100%. Thời gian góp vốn dự kiến trong tháng 7/2026. Việc góp vốn được thực hiện từ nguồn vốn hợp pháp, bao gồm vốn vay và hoặc vốn chủ sở hữu.

Liên quan đến hoạt động cơ cấu công ty con, Yeah1 mới đây cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng gần 2,4 triệu cổ phần tại Công ty CP Tstudio; tương đương 59,95% vốn điều lệ.

Tstudio là công ty con gián tiếp của YEG. Số cổ phần trên Công ty TNHH Trung tâm Nội Dung Số - là công ty con do Công ty CP Yeah1 eDigital sở hữu 100%.

Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn. Thời gian thực hiện dự kiến hoàn tất trong năm 2026. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên, Tstudio không còn là công ty con gián tiếp của Yeah1.

Trong diễn biến khác, ngày 16/6 vừa qua, Yeah1 đã nhận được Quyết định số 3605/QĐ-XPHC ngày 15/6/2026 của Thuế Cơ Sở 1 - Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Yeah1 bị phạt vi phạm hành chính với mức tiền hơn 5,9 triệu đồng; bị truy thu thuế gần 29,6 triệu đồng, tiền chậm nộp gần 3,9 triệu đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 12/6/2026.

Yeah1 có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 12/06/2026 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.



