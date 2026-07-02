Vụ án tại Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia: Đã khởi tố 47 bị can

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an thông tin tại họp báo - Ảnh: VGP

Theo Thiếu tướng Lê Văn Tân, vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 26 của Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra ngày 29/4/2026.

Về kết quả điều tra đến nay, bước đầu xác định trong quá trình thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư, có nhiều vi phạm của chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình lập phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và nghiệm thu, thanh quyết toán. Đồng thời, cũng làm rõ nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác của các nhà thầu trong quá trình kinh doanh và thực hiện các hạng mục liên quan đến dự án.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, xảy ra tại 13 công ty gồm: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty trách nhiệm hữu hạn chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty cổ phần khoáng sản Tấn Phát, Công ty cổ phần Sông Đà 11, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp điện 4, các công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1, 2, 3, 4 và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đức Hải.

Về công tác kê biên, thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ trên 45,8 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD; tạm dừng phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng số giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng để đảm bảo thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, giải quyết vụ án theo kế hoạch.