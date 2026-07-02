Phiên 2/7: Khối ngoại "quay xe" bán ròng, ngược chiều tung hơn 200 tỷ gom cổ phiếu Vingroup

Sau phiên khởi đầu quý 3 tăng điểm tích cực, thị trường giao dịch giằng co trong phiên 2/7. VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,86 điểm xuống mức 1.866,35 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 162 mã giảm trong khi 117 mã tăng điểm trên HoSE.

Giao dịch khối ngoại trở thành điểm trừ khi quay đầu bán ròng sau khi vừa xuống tiền gom ròng cổ phiếu Việt Nam trong phiên liền trước. Tính tổng cả 3 sàn, khối ngoại bán ròng hơn 430 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 440 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất với giá trị 207 tỷ đồng. Theo sau, VNM và FPT là các mã tiếp theo được gom mạnh 48 tỷ đồng và 32 tỷ đồng. PNJ và MCH cũng được mua ròng lần lượt 31 tỷ đồng và 20 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, TCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị 81 tỷ đồng. Theo sau là HPG với 74 tỷ đồng. Ba cổ phiếu MSN, ACB và GMD cùng bị bán ròng 55 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 17 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu BVS được khối ngoại mua mạnh nhất với giá trị 8 tỷ đồng. Theo sau là NTP và PVS, được mua ròng lần lượt 5 tỷ đồng và 3 tỷ đồng. MBS và VFS cũng được mua ròng 2 tỷ đồng mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, IDC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 2 tỷ đồng. Theo sau là SHS (1 tỷ đồng), HUT (1 tỷ đồng), VCS (0,5 tỷ đồng) và TNG (0,4 tỷ đồng).﻿

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu SBS được khối ngoại mua mạnh nhất với giá trị 0,4 tỷ đồng. Theo sau là ABB với 0,2 tỷ đồng. Các mã VEA và HPT cùng được mua ròng 0,1 tỷ đồng, trong khi HNG được mua ròng 0,05 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ACV dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị 5 tỷ đồng. Theo sau là MSR (1 tỷ đồng), F88 (0,9 tỷ đồng), QNS (0,8 tỷ đồng) và DDV (0,4 tỷ đồng).﻿