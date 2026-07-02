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Xếp dỡ Hải An chốt ngày trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

| | Thị trường chứng khoán

Ngày 15/7 tới, Xếp dỡ Hải An sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 20%.

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã: HAH, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 15/7 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Tỷ lệ chi trả là 20%/cổ phiếu, tức 1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng. Với hơn 188 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Xếp dỡ Hải An sẽ chi hơn 376 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán là 5/8/2026.

Xếp dỡ Hải An chốt ngày trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% - Ảnh 1.

Mới đây, HAH công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Theo phương án được thông qua, Xếp dỡ Hải An dự kiến phát hành 3,5 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1,858% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Mục đích phát hành nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động đối với sự phát triển của công ty và các công ty con; đồng thời thu hút, giữ chân và tạo động lực để cán bộ nhân viên cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.

Toàn bộ số cổ phiếu ESOP phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành ngoại trừ trường hợp cổ phiếu được công ty mua lại theo Quy chế ESOP và các trường hợp cho tặng/thừa kế theo quy định.

Phương án phát hành ESOP và trả cổ tức nêu trên đều được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 6/6 vừa qua.

Ngoài ra, Đại hội còn thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu giảm nhẹ 0,2% so với năm 2025, xuống 5.140 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.250 tỷ đồng, giảm 11% so với thực hiện năm 2025.


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

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