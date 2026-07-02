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Tự doanh CTCK bán ròng hơn 300 tỷ đồng phiên 2/7, cổ phiếu nào là tâm điểm?

| | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK bán ròng hơn 300 tỷ đồng phiên 2/7, cổ phiếu nào là tâm điểm?

Tự doanh CTCK bán ròng 329 tỷ đồng trên HOSE.

Phiên 2/7, thị trường tăng điểm nhẹ đầu phiên hướng đến 1.875 điểm và chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.860 điểm với thanh khoản suy giảm. Đóng cửa, VN-Index giảm nhẹ 0,86 điểm (-0,05%) về mức 1.866,35 điểm. Giao dịch khối ngoại trở thành điểm trừ khi quay đầu bán ròng 430 tỷ đồng trên 3 sàn.

Tự doanh CTCK bán ròng 329 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -86 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-59 tỷ), ACB (-53 tỷ), VIC (-30 tỷ) và TCB (-28 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như HDB (-20 tỷ), OCB (-13 tỷ), MSN, VJC và MBB cùng ở mức -12 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu PNJ được mua ròng mạnh nhất với giá trị 19 tỷ đồng. Theo sau là PVT (18 tỷ), VHM và BID cùng đạt 9 tỷ đồng, GAS (6 tỷ), GMD (5 tỷ), BSR, VCG và FUEVFVND cùng ở mức 3 tỷ đồng, trong khi NT2 được mua ròng 2 tỷ đồng.

PV

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