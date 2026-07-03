Công ty chứng khoán đánh giá tác động vụ việc Giám đốc Công ty giám định PNJ bị bắt

Chứng khoán Maybank vừa đưa ra nhận định liên quan đến thông tin ông Đặng Ngọc Thảo, cựu Giám đốc P-Lab, công ty con chuyên về kiểm định đá quý của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) bị điều tra do cáo buộc liên quan đến một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hành vi sai phạm bị cáo buộc liên quan đến việc cấp mới chứng thư kiểm định của P-Lab cho các viên kim cương nhập khẩu sau khi nhận dạng gốc bị thay đổi, qua đó tạo điều kiện để những viên đá này được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Phía P-Lab sau đó phát đi thông cáo cho biết vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý cá nhân của cựu giám đốc. Doanh nghiệp khẳng định đang phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng, trong khi các dịch vụ kiểm định vẫn được duy trì bình thường theo quy trình kiểm soát chất lượng và cơ chế quản trị nội bộ hiện hành.

Tác động chủ yếu nằm ở tâm lý

Maybank đánh giá vụ việc là thông tin tiêu cực, ít nhất xét trên phương diện tâm lý thị trường. Tuy nhiên, công ty chứng khoán này cho rằng tác động đến hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và luận điểm đầu tư của PNJ hiện tương đối hạn chế.

Theo Maybank, vụ việc dường như chỉ liên quan đến hành vi sai phạm bị cáo buộc của một cựu lãnh đạo, chưa cho thấy những vấn đề rộng hơn trong PNJ hoặc hệ thống vận hành của P-Lab.

Bên cạnh đó, P-Lab đóng góp tỷ trọng tương đối nhỏ vào lợi nhuận của PNJ và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm định. Vì vậy, tác động tài chính trực tiếp được đánh giá là không đáng kể.

Dù vậy, Maybank lưu ý vụ việc có thể gây áp lực lên tâm lý thị trường, do uy tín thương hiệu và niềm tin người tiêu dùng giữ vai trò quan trọng trong ngành trang sức.

Công ty chứng khoán cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến, song hiện chưa có dấu hiệu cho thấy vấn đề vượt ra ngoài sai phạm cá nhân. Do đó, Maybank chưa thấy đủ cơ sở để điều chỉnh dự báo lợi nhuận hoặc luận điểm đầu tư đối với PNJ.

Về dài hạn, Maybank cho rằng giá trị của PNJ vẫn được hỗ trợ bởi mạng lưới bán lẻ dẫn đầu, năng lực thực thi và xu hướng chính thống hóa thị trường vàng, trang sức tại Việt Nam.