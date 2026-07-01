Một nhà thầu thi công sân bay Long Thành vừa thay Kế toán trưởng

Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (mã CC1) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao tại bộ phận tài chính - kế toán.

Theo đó, doanh nghiệp đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Trần Thị Ngọc Thủy. Trong đơn, bà Thủy cho biết quyết định nghỉ việc nhằm tập trung thực hiện các kế hoạch cá nhân.

Bà Trần Thị Ngọc Thủy (SN1975) được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng tại CC1 từ ngày 02/10/2023, sau thời gian đảm nhiệm vai trò phụ trách kế toán của Tổng Công ty.

Ngay sau đó, CC1 đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hiếu giữ chức Kế toán trưởng kể từ ngày 1/7/2026. Trước khi được bổ nhiệm, ông Hiếu giữ chức Giám đốc Ban Quản trị tập trung Tài chính - Kế toán của CC1.

Ông Nguyễn Đình Hiếu (SN 1982) có trình độ chuyên môn Kế toán - Kiểm toán. Ông gia nhập CC1 từ năm 2021 và đã kinh qua nhiều vị trí trong lĩnh vực tài chính - kế toán như: Quản lý bộ phận Kế toán Thuế và Kinh doanh vật tư, Người phụ trách kế toán, Giám đốc Ban Quản trị tập trung Tài chính - Kế toán CC1.

CC1 là một trong những nhà thầu tham gia thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng. Doanh nghiệp góp mặt trong nhiều gói thầu quan trọng với vai trò thành viên liên danh, trực tiếp triển khai các hạng mục quy mô lớn đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật, tiến độ và chất lượng.

Không chỉ là thành viên của Liên danh Vietur thi công gói thầu nhà ga hành khách trị giá khoảng 35.000 tỷ đồng, CC1 còn là nhà thầu đứng đầu liên danh CC1 – Coteccons – FECON thực hiện gói thầu Nhà để xe trị giá hơn 3.100 tỷ đồng.