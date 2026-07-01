VinFast tiếp tục biến động nhân sự cấp cao

Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (phụ trách mảng sản xuất tại Việt Nam) vừa có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX) công bố thông tin bất thường liên quan đến vấn đề nhân sự.

Theo đó, ngày 29/6/2026, ĐHĐCĐ của VinFast đã ban hành Nghị quyết thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát của công ty.

Cụ thể, bà Thái Thị Thanh Hải không còn là Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của VinFast từ ngày 29/6/2026.

Cùng ngày, HĐQT của VinFast đã thông qua Nghị quyết bầu ông Ngô Phi Hùng đảm nhiệm chức vụ này. Ông Ngô Phi Hùng có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

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Đáng chú ý, trước đó, ngày 22/6/206, HĐQT doanh nghiệp đã ban hành Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Nhật Vượng khỏi vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 22/6/2026 và bổ nhiệm ông Trịnh Văn Ngân đảm nhận chức vụ này.

Được biết, ông Ngân từng nắm giữ nhiều vị trí cấp cao tại các tập đoàn công nghiệp và sản xuất ô tô lớn.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời vị trí Tổng Giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam nhưng vẫn làm Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu.

Trong một diễn biến liên quan, trong thông cáo phát đi ngày 25/5/2026, Ban Giám đốc VinFast Auto Ltd. đã thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/5/2026, thay thế bà Lê Thị Thu Thủy.

Phía VinFast Auto Ltd. cho biết thêm, bà Thu Thủy sẽ tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, nơi bà sẽ tập trung vào các ưu tiên chiến lược trọng điểm.

Tân Chủ tịch HĐQT VinFast Auto Ltd. Phạm Nhật Quân Anh tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University). Trước khi gia nhập VinFast vào tháng 2/2019, ông từng giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc Điều hành tại Công ty CP Vinpearl trong giai đoạn 2017 - 2019, tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị vận hành, phát triển hệ thống và hoạch định chiến lược.

Tháng 2/2019, ông Quân Anh gia nhập VinFast và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao trong các lĩnh vực phát triển xe, sản xuất, bán hàng và dịch vụ hậu mãi.



