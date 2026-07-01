Dự báo VN-Index có thể vượt 2.000 điểm, VNDirect chỉ tên những nhóm ngành “còn sóng” nửa cuối năm

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nửa đầu năm 2026 với nhiều thách thức từ các biến số vĩ mô quốc tế, nhưng sức chống chịu của nền kinh tế vẫn được duy trì bền bỉ. Trong báo cáo chiến lược vĩ mô và thị trường vừa mới cập nhật, công ty chứng khoán VNDirect nhận định thị trường đang trong quá trình tích lũy sức mạnh vững chắc để sẵn sàng cho một nhịp bứt tốc lớn giai đoạn nửa cuối 2026.

Cụ thể, nửa cuối năm 2026 sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho thị trường khi các động lực hỗ trợ đang dần hội tụ. Việc được FTSE Russell chính thức nâng hạng, cùng những cải cách về hạ tầng thị trường, sẽ góp phần củng cố niềm tin và thu hút dòng vốn mới. Cùng với đó, nền tảng vĩ mô ổn định và tăng trưởng lợi nhuận DN tích cực sẽ tạo động lực để thị trường bứt tốc trong nửa cuối năm 2026.

VNDirect dự báo lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên sàn HoSE có thể ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ lên tới 21% trong năm 2026. Đà tăng trưởng này trải rộng ở nhiều nhóm ngành trọng điểm, tạo ra một nền tảng cơ bản vô cùng vững chắc để hấp thụ các dòng tiền lớn.



Chính nhờ sự bứt phá về mặt lợi nhuận, bức tranh định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đang trở nên đặc biệt hấp dẫn so với các quốc gia trong khu vực. Số liệu từ báo cáo của VNDirect chỉ ra rằng hệ số P/E trượt mười hai tháng của chỉ số VN-Index hiện đã lùi sâu về mức 13,46 lần. Con số này tương đương với mức chiết khấu lên đến 12% so với bình quân mười năm qua, một vùng định giá được VNDirect đánh giá là rất an toàn. Hơn thế nữa, P/E dự phóng cho cả năm 2026 của toàn thị trường cũng chỉ loanh quanh ở ngưỡng 12,2 lần, mở ra biên độ tăng giá cực kỳ rộng mở cho các cổ phiếu có nền tảng tốt.

VNDirect xây dựng kịch bản cơ sở, trong đó chỉ số VN-Index sẽ chính thức cán mốc 2.014 điểm vào thời điểm đóng cửa năm 2026. So với nền giá hiện tại, chỉ số đại diện thị trường mang trong mình tiềm năng tăng trưởng 12,8%. Mức P/E mục tiêu được VNDirect áp dụng định giá cho thị trường là 13,5 lần.

Cũng theo VNDirect, câu chuyện nâng hạng thị trường như một chất xúc tác mang tính bước ngoặt. Đội ngũ phân tích tin tưởng những nỗ lực tháo gỡ nút thắt về cơ chế giao dịch không ký quỹ trước cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ có thể thúc đẩy thanh khoản. Giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên được kỳ vọng sẽ tăng vọt 16%, chạm mốc 34 nghìn tỷ đồng.

Xa hơn, dù chưa được MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng trong kỳ rà soát 2026, tổ chức này đã ghi nhận những tiến bộ đáng kể của Việt Nam liên quan đến cơ chế nonprefunding, mô hình global broker và lộ trình triển khai CCP. VNDirect cho rằng Việt Nam có nhiều khả năng được MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ rà soát tháng 6/2027, khi hệ thống CCP dự kiến đi vào vận hành đầu năm 2027 và các cải cách hiện tại có thêm thời gian để chứng minh tính hiệu quả và ổn định. Trong kịch bản lạc quan, Việt Nam có thể được MSCI nâng hạng lên Thị trường Mới nổi thứ cấp vào kỳ đánh giá tháng 6/2028; trong khi kịch bản cơ sở là kỳ đánh giá tháng 6/2029.

Về triển vọng các nhóm ngành, Chứng khoán VNDirect đánh giá ngành ngân hàng sẽ bước vào quỹ đạo hoạt động ổn định và an toàn hơn rất nhiều trong nửa cuối năm. Áp lực thanh khoản của toàn hệ thống đang dần hạ nhiệt, kết hợp cùng năng lực kiểm soát rủi ro tài sản xuất sắc, sẽ bảo vệ vững chắc biên lợi nhuận của các nhà băng.

Cộng hưởng trực tiếp từ sự thăng hoa của điểm số, ngành dịch vụ tài chính và chứng khoán cũng được VNDirect đặc biệt lưu tâm khi mảng cho vay ký quỹ đứng trước cơ hội mở rộng kỷ lục.

Ở mảng doanh nghiệp sản xuất và hạ tầng, chứng khoán VNDirect đặt kỳ vọng rất lớn vào sự lan tỏa của làn sóng đầu tư công. Giai đoạn nửa cuối năm luôn là thời điểm then chốt buộc các cơ quan quản lý phải chạy nước rút hoàn thành mục tiêu giải ngân. Hoạt động này sẽ kích hoạt một chuỗi việc làm khổng lồ cho các nhà thầu thi công hạ tầng.

Cùng lúc đó, ngành bất động sản khu công nghiệp cũng được VNDirect nhận định đang hưởng lợi kép. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thế hệ mới đang định hình lại cuộc chơi, tạo ra lợi thế cạnh tranh tuyệt đối cho các tổ hợp công nghiệp được quy hoạch bài bản và đồng bộ.

Đối với khối công nghiệp nặng, báo cáo của VNDirect ghi nhận những tín hiệu tích cực mang tính chu kỳ. Ngành dầu khí được đánh giá đang đi vào giai đoạn cao điểm của chu kỳ thượng nguồn, cộng hưởng từ chiến lược tự chủ nguồn cung năng lượng quốc gia. Đồng thời, ngành điện cũng sẽ duy trì mức độ hoạt động rất cao do hình thái thời tiết El Niño kích thích nhu cầu sử dụng điện năng, buộc các nhà máy nhiệt điện phải gia tăng tối đa công suất huy động.