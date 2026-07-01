Sóng gió ngành kim cương sau vụ bắt Giám đốc PNJ Lab: Khi giấy chứng nhận không còn là ‘bảo chứng’ cuối cùng

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Một vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương với doanh thu khoảng 280 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đang tạo ra cú sốc chưa từng có đối với thị trường kim cương Việt Nam. Tuy nhiên, điều khiến giới kinh doanh và người tiêu dùng đặc biệt lo ngại không chỉ nằm ở quy mô của đường dây, mà ở vị trí của người bị cáo buộc giữ vai trò "hợp thức hóa" số kim cương này.

Theo cơ quan điều tra, Đặng Ngọc Thảo – Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ Lab) bị cáo buộc đã lợi dụng chuyên môn trong lĩnh vực giám định để mài bỏ mã số GIA được khắc laser trên cạnh viên kim cương nhập lậu, khắc lại mã số của PNJ Lab rồi cấp giấy chứng nhận kiểm định mới trước khi đưa ra thị trường.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước khoảng 280 tỷ đồng. Số kim cương này được cho là có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận GIA ban đầu nên được mua với giá thấp, sau đó thay đổi mã số laser, cấp chứng nhận mới rồi đưa trở lại thị trường.

Đây không đơn thuần là một vụ buôn lậu mà còn là vụ việc đánh thẳng vào nền tảng quan trọng nhất của ngành kinh doanh kim cương: niềm tin vào hệ thống giám định.

Giấy chứng nhận - "tấm hộ chiếu" quyết định giá trị của viên kim cương

Không giống vàng hay nhiều loại tài sản khác, giá trị của kim cương gần như không thể xác định bằng mắt thường. Hai viên đá có kích thước tương đương vẫn có thể chênh lệch giá hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng chỉ vì khác nhau rất nhỏ về màu sắc, độ tinh khiết hay chất lượng giác cắt.

Chính vì vậy, thị trường kim cương trên toàn thế giới được vận hành dựa trên hệ thống giám định độc lập. Một giấy chứng nhận không chỉ thể hiện các tiêu chí 4C gồm trọng lượng (carat), màu sắc (color), độ tinh khiết (clarity) và giác cắt (cut), mà còn đi kèm mã số định danh được khắc bằng laser trên chính viên kim cương để xác nhận "danh tính" của viên đá.

Nói cách khác, khách hàng không chỉ mua một viên kim cương mà còn mua sự bảo đảm từ đơn vị giám định. Giá trị thương mại của viên đá được xác lập phần lớn dựa trên mức độ tin cậy của chứng thư đi kèm. Đây cũng là lý do cơ quan điều tra xác định giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại và niềm tin của khách hàng.

Theo cáo buộc, việc mài bỏ mã số GIA rồi khắc lại mã số PNJ Lab và cấp chứng nhận mới đã làm thay đổi "danh tính" của viên kim cương. Trong khi đó, người tiêu dùng gần như không có khả năng nhận biết sự khác biệt này bằng mắt thường mà hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả giám định.

Mặc dù PNJ Lab lên tiếng cho biết vụ việc trên thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân ông Đặng Ngọc Thảo, đồng thời khẳng định hoạt động kiểm định tại công ty vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ chặt chẽ, nhưng điều khiến thị trường lo ngại là niềm tin đối với hệ thống chứng nhận và kiểm định kim cương nói chung bị ảnh hưởng.

Khi "lá chắn cuối cùng" bị đặt dấu hỏi

Trong nhiều năm qua, giấy chứng nhận được xem là "lá chắn" cuối cùng bảo vệ người mua kim cương. Phần lớn khách hàng không có đủ chuyên môn hay thiết bị để tự kiểm tra chất lượng viên đá mà phải đặt niềm tin vào chứng thư kiểm định. Chính niềm tin đó là nền tảng để thị trường vận hành.

Sau vụ án này, những câu hỏi như "Giấy chứng nhận còn đáng tin đến đâu?", "Mã laser trên viên kim cương có thực sự phản ánh đúng nguồn gốc?" hay "Viên đá mình đang sở hữu có đúng thông số ghi trên chứng thư?" sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Hệ quả không chỉ dừng ở những viên kim cương liên quan vụ án mà có thể lan sang toàn bộ thị trường. Người tiêu dùng nhiều khả năng sẽ thận trọng hơn, ưu tiên các chứng nhận từ tổ chức giám định quốc tế hoặc yêu cầu kiểm định lại trước khi giao dịch. Điều này sẽ làm tăng chi phí, kéo dài thời gian mua bán và ảnh hưởng đến thanh khoản của thị trường thứ cấp.

Đối với doanh nghiệp, áp lực minh bạch nguồn gốc sẽ lớn hơn. Những đơn vị có hệ thống truy xuất nguồn gốc rõ ràng, quy trình kiểm định nhiều lớp và cơ chế xác minh độc lập sẽ có lợi thế trong việc duy trì niềm tin của khách hàng. Về phía cơ quan quản lý, vụ án cũng có thể trở thành động lực để siết chặt hoạt động giám định đá quý, tăng cường thanh tra quy trình cấp chứng thư và kiểm soát nguồn gốc kim cương lưu thông trên thị trường.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thị trường kim cương Việt Nam đã liên tiếp trải qua nhiều biến động về niềm tin. Hàng loạt thương hiệu kim cương nổi tiếng như Kim Lý, Tâm Luxury, Long Ngọc Luxury đóng cửa hoặc bị ảnh hưởng hoạt động trong 2 tháng qua. Nếu trước đây người tiêu dùng chủ yếu đặt dấu hỏi với người bán, thì nay sự hoài nghi đã lan tới chính "tấm hộ chiếu" xác nhận giá trị của viên kim cương.

Đó cũng là lý do giới kinh doanh đánh giá đây không chỉ là một vụ án buôn lậu, mà là phép thử lớn đối với toàn bộ ngành kim cương. Bởi với một loại tài sản mà giá trị gần như được xác lập bằng hệ thống kiểm định, niềm tin luôn là nền móng của thị trường. Khi nền móng đó xuất hiện vết nứt, bài toán khó nhất sẽ không phải xử lý số kim cương vi phạm, mà là khôi phục lòng tin đối với những tờ giấy chứng nhận từng được xem là "bảo chứng" cao nhất cho giá trị của mỗi viên đá.



