AEON MALL khai trương TTTM đầu tiên tại Đà Nẵng, nâng tổng số lên 8 tại Việt Nam

Ngày 3/7, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam chính thức đưa AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê vào hoạt động. Đây là trung tâm thương mại (TTTM) đầu tiên của AEON MALL tại thành phố Đà Nẵng, đồng thời là TTTM thứ 8 của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Lễ khai trương có sự tham dự của đại diện UBND TP. Đà Nẵng, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng cùng lãnh đạo Tập đoàn AEON. Sự kiện được xem là một cột mốc trong kế hoạch mở rộng hệ thống của AEON MALL tại khu vực miền Trung.

Tọa lạc tại số 46 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 5 phút di chuyển bằng ô tô, AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê nằm trong khối đế của tổ hợp đa chức năng gồm khách sạn, văn phòng và căn hộ. Trung tâm có diện tích sàn thương mại khoảng 30.000 m², trong đó diện tích cho thuê khoảng 21.000 m².

Theo AEONMALL Việt Nam, trung tâm thương mại mới quy tụ gần 60 gian hàng thuộc nhiều lĩnh vực như siêu thị và bách hóa tổng hợp, thời trang, nội thất, điện máy, vui chơi giải trí và ẩm thực. Đáng chú ý, gần 50% số thương hiệu lần đầu tiên có mặt tại thị trường Đà Nẵng, góp phần mở rộng lựa chọn mua sắm và giải trí cho người dân địa phương.

Bên cạnh hệ thống cửa hàng, trung tâm được thiết kế với nhiều không gian trải nghiệm như Cầu Ánh sáng, Sảnh Mặt trời và Sảnh Mặt trăng. Doanh nghiệp cũng đầu tư các tiện ích như hệ thống chỉ dẫn điện tử, bảng thông tin kỹ thuật số và tủ khóa thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, đánh giá việc AEONMALL Việt Nam đưa trung tâm thương mại vào hoạt động thể hiện niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của thành phố. Theo ông, chính quyền sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài.

Trong khi đó, ông Mori Takero, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, cho rằng dự án không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương mà còn tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

AEON MALL cho biết trung tâm được vận hành theo định hướng phát triển bền vững với các giải pháp quản lý năng lượng, sử dụng hệ thống chiếu sáng LED và công nghệ tối ưu hóa vận hành. Đồng thời, các hạng mục về phòng cháy chữa cháy, kiểm soát chất lượng không khí, an ninh cùng những tiện ích dành cho người cao tuổi, người khuyết tật và gia đình có trẻ nhỏ cũng được đầu tư đồng bộ.

Doanh nghiệp kỳ vọng trung tâm thương mại mới sẽ tạo khoảng 1.700 việc làm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương.