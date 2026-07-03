Giá sầu riêng giảm sâu giữa vụ

Ảnh minh họa. Ảnh: VGP

Dù đang vào cao điểm thu hoạch, giá sầu riêng tại nhiều vùng trồng trên cả nước tiếp tục giảm mạnh do sức tiêu thụ xuất khẩu chững lại và tiêu chuẩn thu mua ngày càng khắt khe.

Hiện sầu riêng Monthong được thương lái thu mua tại vườn với giá khoảng 46.000 - 68.000 đồng/kg, trong khi giống Ri6 dao động từ 28.000 - 38.000 đồng/kg, giảm khoảng 20 - 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các nhà vườn và Hiệp hội Sầu riêng Đồng Tháp, mưa kéo dài trong thời gian qua khiến chất lượng trái giảm, tỷ lệ sượng tăng, làm giảm đáng kể sản lượng đạt chuẩn xuất khẩu.

Bên cạnh đó, giá sầu riêng Thái Lan giảm và các doanh nghiệp xuất khẩu tăng cường kiểm soát chất lượng đầu vào cũng tạo thêm áp lực lên thị trường, khiến giá sầu riêng trong nước tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Giá giảm nhanh trong những ngày gần đây khiến không ít nhà vườn khu vực Đông Nam Bộ rơi vào tình trạng thấp thỏm khi trái đã đến kỳ thu hoạch nhưng thương lái chưa chịu cắt hàng.

Tại Đồng Nai, nhiều nhà vườn phản ánh thương lái đã đặt cọc từ trước với mức giá cao nhưng hiện tìm cách trì hoãn thu hoạch hoặc yêu cầu hủy hợp đồng khi giá thị trường giảm mạnh. Nếu chấp nhận bán cho người khác, người trồng có nguy cơ phải hoàn trả tiền cọc, trong khi tiếp tục chờ đợi sẽ đối mặt với rủi ro trái chín quá lứa.

Không chỉ người trồng chịu áp lực, nhiều thương lái cũng cho biết họ gặp khó trong việc tiêu thụ khi lượng doanh nghiệp thu mua không tăng tương ứng với sản lượng thu hoạch. Điều này khiến nhiều đơn vị buộc phải giảm giá mua tại vườn để hạn chế rủi ro thua lỗ.

Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam, áp lực giảm giá đã được dự báo từ trước do sản lượng bước vào cao điểm trong khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vẫn chưa thực sự ổn định.

Các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết hơn 90% lượng sầu riêng tươi xuất khẩu của Việt Nam vẫn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, vì vậy diễn biến giá trong thời gian tới sẽ tiếp tục chịu tác động lớn từ nhu cầu nhập khẩu của thị trường này.

Không chỉ Việt Nam, thị trường sầu riêng khu vực cũng đang chịu sức ép từ tình trạng dư cung tại Malaysia. Theo truyền thông quốc tế, sản lượng sầu riêng của Malaysia tăng mạnh trong năm 2026 khi hàng loạt diện tích được trồng cách đây khoảng một thập kỷ đồng loạt bước vào giai đoạn cho thu hoạch. Điều này khiến giá nhiều giống cao cấp như Musang King giảm khoảng một nửa so với cuối năm ngoái.

Tại nhiều địa phương của Malaysia và Singapore, các cửa hàng đang triển khai nhiều chương trình giảm giá mạnh, thậm chí phát sầu riêng miễn phí để giải quyết lượng hàng tồn. Một số điểm bán còn tổ chức các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng khi nguồn cung vượt xa nhu cầu.

Theo giới chuyên môn, tình trạng dư cung tại Malaysia cùng việc Việt Nam bước vào cao điểm thu hoạch sẽ khiến áp lực cạnh tranh trên thị trường khu vực tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.