Điều gì giúp Lynk & Co 06 vận hành ổn định bậc nhất phân khúc SUV đô thị?

Sự phát triển của phân khúc SUV đô thị khiến tiêu chí lựa chọn xe của người dùng ngày càng khắt khe hơn. Nếu trước đây, thiết kế hay danh sách trang bị thường là những yếu tố được nhắc đến nhiều nhất; thì hiện nay khách hàng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm vận hành, độ ổn định hay các yếu tố an toàn. Đặc biệt với nhóm người dùng trẻ.

Chính xu hướng này cũng góp phần định hình lại cách các hãng xe phát triển sản phẩm mới. Theo đó, thay vì chỉ tập trung vào những trang bị dễ nhận thấy, nhiều mẫu SUV đô thị ngày nay được xây dựng theo hướng thực tế hơn, vừa dáp ứng tính thẩm mỹ nhưng đồng thời cũng cân bằng giữa các yếu tố như hiệu suất vận hành, khả năng kiểm soát và sự an tâm trong quá trình sử dụng.

Lynk & Co 06 là một trong những đại diện tiêu biểu cho xu hướng này.

Không chỉ sở hữu thiết kế cá tính, Lynk & Co 06 còn được đánh giá cao ở phân khúc SUV đô thị nhờ khả năng vận hành ổn định

Thực tế, khả năng vận hành ổn định của một mẫu xe không đến từ một yếu tố riêng lẻ, mà là kết quả của sự kết hợp giữa hệ truyền động, nền tảng khung gầm và các công nghệ hỗ trợ người lái. Trên mẫu xe Trung Quốc, nền tảng đó được xây dựng trước hết từ hệ truyền động. Xe sử dụng động cơ tăng áp dung tích 1,5 lít, cho công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Khối động cơ này đi kèm hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp, hướng tới khả năng truyền tải sức mạnh nhanh và liền mạch hơn trong nhiều điều kiện vận hành. Nếu so với mặt bằng phân khúc SUV đô thị cỡ B tại Việt Nam hiện nay, đây là mức thông số khá ấn tượng.

Tuy nhiên, hiệu suất không phải là yếu tố duy nhất được Lynk & Co theo đuổi. Để giải quyết bài toán về cân bằng giữa khả năng vận hành mạnh mẽ và sự kiểm soát, hãng xe Trung Quốc ngay từ đầu đã xác định xây dựng 06 dựa trên nền tảng BMA (B-segment Modular Architecture). Đây là kiến trúc được phát triển dành cho các dòng xe cỡ nhỏ và cỡ trung, đóng vai trò như nền móng cho toàn bộ hệ thống khung gầm, thân xe và các công nghệ vận hành. Một trong những điểm vượt trội của nền tảng BMA là việc sử dụng tỷ lệ lớn thép cường lực, góp phần gia tăng độ cứng vững và khả năng bảo vệ hành khách trong trường hợp xảy ra va chạm.

Nền tảng BMA chính là "chìa khóa" cho sự thành công của Lynk & Co 06

Bên cạnh đó, hệ thống treo độc lập phía sau cũng là một trong những trang bị khác biệt trên Lynk & Co 06 so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Công nghệ này giúp gia tăng khả năng kiểm soát thân xe khi vào cua, đồng thời hỗ trợ duy trì độ ổn định khi di chuyển trên những mặt đường không bằng phẳng.

Và cuối cùng, nếu nền tảng kỹ thuật là cơ sở cho khả năng vận hành, thì các công nghệ an toàn lại đóng vai trò củng cố cảm giác an tâm cho người lái. Lynk & Co 06 được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với 17 tính năng (thuộc diện nhiều nhất phân khúc); bao gồm nhiều hệ thống hỗ trợ chủ động như hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau hay hỗ trợ di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc. Những công nghệ này không thay thế người lái, nhưng có thể đóng vai trò như lớp hỗ trợ bổ sung trong quá trình vận hành thực tế.

Với Lynk & Co, một mẫu SUV đô thị hiện đại phải đáp ứng được các tiêu chí ngày càng "khắt khe" từ người dùng

Nhìn chung, giá trị của một nền tảng kỹ thuật không chỉ được đánh giá thông qua thông số hay danh sách trang bị. Điều quan trọng hơn là cách những yếu tố đó được thể hiện trong quá trình sử dụng lâu dài.

Đây cũng là lý do, năm 2025, Lynk & Co Việt Nam từng triển khai chương trình "Hành trình An tâm", nơi các mẫu xe của thương hiệu đã chứng minh khả năng vận hành trên nhiều cung đường và điều kiện sử dụng khác nhau. Đặc biệt, một chiếc Lynk & Co 06 khiến nhiều người bất ngờ khi vượt mốc 100.000 km vận hành mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì.

Dĩ nhiên, trải nghiệm của mỗi người dùng có thể khác nhau tùy điều kiện vận hành và nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, những hành trình thực tế như vậy phần nào cho thấy định hướng mà Lynk & Co đang theo đuổi không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một mẫu xe có nhiều công nghệ, mà còn hướng đến việc duy trì cảm giác ổn định, bền bỉ và sự an tâm trong suốt vòng đời sử dụng.