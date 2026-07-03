Người Nhật sắp được thưởng thức sushi cá rô phi phi lê nhập khẩu từ Việt Nam

Sau khoảng 6 tháng đầu tư quy trình nuôi và chế biến theo tiêu chuẩn dành cho phân khúc cao cấp, Công ty CP Thủy sản sạch Việt Nam (TP Cần Thơ) đã hoàn tất xuất khẩu lô cá rô phi phi lê đầu tiên sang Nhật Bản. Sản phẩm sẽ được sử dụng để chế biến các món sushi và sashimi.

Theo ông Võ Văn Phục, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản sạch Việt Nam, các sản phẩm cá rô phi phi lê của doanh nghiệp đã nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng Nhật Bản về chất lượng cũng như hương vị. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng xuất khẩu sang Mỹ, Canada và nhiều thị trường khác.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch mở rộng vùng nuôi, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường cao cấp.

Theo các doanh nghiệp trong ngành, cá rô phi đang có nhiều cơ hội tăng trưởng khi biến đổi khí hậu khiến hoạt động nuôi cá biển tại nhiều quốc gia gặp khó khăn, trong khi điều kiện tự nhiên tại Việt Nam phù hợp để phát triển nuôi cá rô phi quy mô lớn với chi phí cạnh tranh.

Việc thâm nhập thành công thị trường Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam tăng trưởng mạnh. Theo số liệu ngành thủy sản, trong 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi đạt khoảng 62 triệu USD, tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước.

Brazil hiện vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất với khoảng 34 triệu USD trong 5 tháng đầu năm, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam. Tuy nhiên, việc mở rộng sang Nhật Bản được kỳ vọng sẽ giúp ngành giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống, đồng thời nâng tỷ trọng các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng.

Các chuyên gia đánh giá lợi thế của cá rô phi Việt Nam đến từ hệ thống quản lý sản xuất ngày càng hoàn thiện. Chuỗi sản xuất từ con giống, vùng nuôi, thu hoạch, chế biến đến xuất khẩu đều được kiểm soát theo quy định về an toàn thực phẩm, thú y và truy xuất nguồn gốc.

Hiện Việt Nam có khả năng sản xuất khoảng 1,4 tỷ con giống cá rô phi mỗi năm, đồng thời nhiều doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng vùng nuôi và nhà máy chế biến nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đang tăng trên thị trường quốc tế. Trong đó, Công ty TNHH Tài Kim Anh đã đưa vào vận hành nhà máy chế biến cá rô phi tại Sóc Trăng với công suất khoảng 200 tấn/ngày, cung cấp các sản phẩm phi lê, cá nguyên con và nhiều dòng thực phẩm giá trị gia tăng phục vụ xuất khẩu.