Một phiên bản Honda HR-V giảm giá 30 triệu

Honda vừa công bố điều chỉnh giá bán lẻ của chiếc SUV cỡ B HR-V phiên bản G xuống còn 669 triệu đồng, tương đương mức giảm 30 triệu so với trước đây. Trong khi đó, phiên bản L vẫn giữ nguyên giá bán lẻ đề xuất 750 triệu đồng còn bản e:HEV RS là 835 triệu đồng.

Mức giá bán lẻ mới đưa Honda HR-V tiếp cận gần hơn tới các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi XForce, Kia Seltos hay Hyundai Creta.

Sau 5 tháng đầu năm, Honda HR-V đạt doanh số 2.052 chiếc, thấp hơn khá nhiều so với hầu hết đối thủ. Chẳng hạn, chiếc B-SUV từ Toyota là Yaris Cross đạt hơn 6.900 xe, Mitsubishi XForce đạt hơn 5.200 xe, Hyundai Creta là gần 3.900 xe trong khi Kia Seltos cũng kịp đạt hơn 3.800 xe.

Honda HR-V phiên bản G sử dụng động cơ 1.5L i-VETC công suất 119 mã lực, mô men xoắn cực đại 145 Nm kèm hộp số CVT.

Một số tính năng nổi bật gồm đèn LED tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng, gương gập điện tích hợp báo rẽ LED, màn hình 8 inch. Các tính năng an toàn trong gói Honda Sensing gồm phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, giảm thiểu chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, đèn pha thích ứng tự động, thông báo xe phía trước khởi hàn và đèn cảnh báo phanh khẩn cấp.

Ngoài HR-V được giảm giá chính thức, trong tháng 7 thương hiệu Nhật Bản cũng công bố hỗ trợ 100% phí trước bạ cho mẫu Honda City cũng như MPV cỡ nhỏ BR-V phiên bản L. Trong khi đó, BR-V phiên bản G và HR-V bản L được tặng 50% phí trước bạ.