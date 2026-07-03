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Từ số tiền hơn 21 triệu đồng, 2 người đàn ông 9X bị tạm giữ khẩn cấp

| | Thị trường

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với N.V.D. và T.V.K.

Công an TP Đà Nẵng ngày 03/7/2026 cho biết, Công an xã Quế Sơn vừa phát hiện, triệt xóa một điểm ghi cá độ bóng đá, tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, khoảng 11 giờ 10 phút ngày 1/7/2026, Tổ công tác Công an xã Quế Sơn phát hiện N.V.D. (SN 1991, trú xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) có biểu hiện tổ chức ghi cá độ bóng đá tại thôn Sơn Lộc, xã Quế Sơn.

Tiến hành đấu tranh, Công an xã đã mời đối tượng về trụ sở làm việc. Bước đầu, N.V.D. khai nhận sử dụng ứng dụng Zalo để nhận và ghi cá độ các trận đấu thuộc Vòng chung kết World Cup 2026 cho một số đối tượng ngoài địa phương. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, riêng trong ngày 1/7, đối tượng đã nhận ghi cá độ cho T.V.K. (SN 1991, trú xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng) với tổng số tiền giao dịch hơn 21 triệu đồng.

Hai bị can bị tạm giữ - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Quế Sơn đã phối hợp Tổ công tác Khu vực 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với N.V.D. và T.V.K. để điều tra về hành vi đánh bạc theo quy định của pháp luật.

Hiện Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Trang Anh

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
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