TGĐ Sony Việt Nam: 'Chúng tôi không chạy theo xu hướng RGB, chúng tôi đã ở đây từ hơn 20 năm trước'

Sony Việt Nam vừa chính thức trình làng thế hệ TV BRAVIA và loa BRAVIA Theatre 2026 - một hệ sinh thái giải trí tại gia được xây dựng để chinh phục cả điện ảnh lẫn thể thao đỉnh cao. Điểm nhấn của mùa này là công nghệ True RGB lần đầu xuất hiện trên bộ đôi flagship BRAVIA 9 II và BRAVIA 7 II, kế thừa hơn hai thập kỷ nghiên cứu để mang đến dải màu thuần khiết, độ tương phản sâu và khả năng tái hiện hình ảnh chân thực đến mức đạo diễn Victor Vũ phải gật đầu công nhận.

Song song đó, danh mục 15 mẫu TV trải dài từ 43 đến 100 inch đang trực tiếp định hình kỷ nguyên màn hình siêu lớn tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn chiến lược và tầm nhìn đằng sau những bước đi này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với ban lãnh đạo của SONY Việt Nam, ông Nakashima Tomohiro - Tổng Giám đốc Sony Electronics Việt Nam; ông Tanikawa Yamato - Giám đốc Khối Kinh doanh, ông Trần Nhật Tân – Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc, bà Nguyễn Thuỵ Anh Thư – Giám đốc Ngành hàng Giải trí tại gia để hiểu thêm về triết lý kinh doanh của Sony Electronics.

Ban lãnh đạo Sony Electronics Việt Nam tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm TV BRAVIA và loa BRAVIA Theatre 2026.

Công nghệ True RGB của SONY có gì?

Người tiêu dùng đang có trong tay OLED với màu đen tuyệt đối, Mini LED với độ sáng vượt trội. Vậy True RGB mà Sony vừa giới thiệu thực sự lấp đầy khoảng trống nào mà hai công nghệ kia chưa làm được?

Đó chính xác là câu hỏi Sony đặt ra từ nhiều năm trước, OLED và Mini LED đều xuất sắc, OLED mạnh ở độ tương phản và màu đen tuyệt đối, nhưng bị giới hạn về độ sáng; Mini LED ngược lại - rất sáng, dải màu rộng, nhưng không thể chạm đến độ thuần khiết màu sắc mà OLED có. RGB LED là câu trả lời của Sony cho bài toán đó: kế thừa cả hai, không hy sinh cái nào cả!

Thực chất, đây không phải quyết định một sớm một chiều của chúng tôi, mà là cả một hành trình dài, bắt đầu từ năm 2004, khi Sony ra mắt chiếc TV LED đầu tiên trên thế giới, và tiếp tục được hoàn thiện liên tục qua hệ thống điều khiển đèn nền trên các dòng TV cao cấp từ năm 2016 đến nay. Hơn 20 năm nghiên cứu ấy đã tạo nên nền tảng công nghệ đứng sau True RGB.

Ông Nakashima Tomohiro - Tổng Giám đốc Sony Electronics Việt Nam chia sẻ về hành trình phát triển sản phẩm TV Sony.

Năm nay RGB LED được nhiều hãng nhắc đến, giống cách Mini LED từng là buzzword vài năm trước. Sony làm gì để tránh bị xem là đi theo xu hướng thay vì dẫn dắt nó?

Chúng tôi hiểu sự hoài nghi đó, đặc biệt trong bối cảnh thị trường “trăm hoa đua nở”, khi một cụm từ công nghệ xuất hiện đồng loạt, người tiêu dùng có quyền đặt câu hỏi: ai thực sự có công nghệ, ai chỉ đang dùng tên gọi? Bài toán cốt lõi vẫn là tính thực thi, mức độ triển khai.

True RGB theo đúng nghĩa đòi hỏi hệ thống đèn điều khiển độc lập cho từng điểm ảnh đỏ (Red), xanh lá (Green), xanh dương (Blue). Công nghệ RGB Backlight Master Drive Pro của chúng tôi kiểm soát từng thành phần RGB trên từng đèn nền một cách độc lập và chính xác, cho phép tái tạo dải màu rộng hơn, màu sắc tinh khiết hơn, độ sáng đỉnh cao hơn và độ tương phản sâu hơn so với các hệ thống LED trắng truyền thống hay các cách triển khai RGB ở mức cơ bản hơn.

Đây không phải công nghệ Sony phát triển trong một hay hai năm, nền tảng hình ảnh này được xây dựng qua nhiều thập kỷ kinh nghiệm song song trong cả lĩnh vực TV tiêu dùng lẫn thiết bị sản xuất nội dung điện ảnh chuyên nghiệp, cũng là hai lĩnh vực mà rất ít thương hiệu TV nào có đủ chiều sâu để tham chiếu cùng lúc.

Hai mẫu cao cấp BRAVIA 9 II và BRAVIA 7 II nổi bật với công nghệ True RGB

Sony định nghĩa “rạp phim tại gia” như thế nào với thế hệ Bravia 2026? Tại sao đây là thời điểm phù hợp để đặt chuẩn đó?

Sony định nghĩa rạp phim tại gia là khả năng tái tạo trải nghiệm gần nhất với ý đồ của nhà sáng tạo trong bất kỳ không gian sống nào. Màn hình lớn hay âm thanh to thôi chưa đủ, chính sự trung thực với những gì đạo diễn, nhà quay phim mong muốn khán giả thấy và nghe mới là điều chúng tôi đặt tâm huyết.

Sở dĩ thời điểm này đặc biệt phù hợp vì ngày càng nhiều nội dung cao cấp được sản xuất theo chuẩn Dolby Vision, Dolby Atmos xuất hiện trên các nền tảng OTT thay vì chỉ ở rạp. Kỳ vọng của người xem tại nhà đang tăng tương ứng. Sony hợp tác với Netflix, IMAX, Dolby và các nền tảng nội địa như FPT Play chính là để đảm bảo khi TV Bravia kết hợp với hệ thống âm thanh Bravia Theatre, toàn bộ chuỗi trải nghiệm không bị đứt gãy ở bất kỳ điểm nào.

TV Bravia kết hợp với hệ thống âm thanh Bravia Theatre mang rạp phim về nhà, tái tạo chân thật ý đồ của nhà sáng tạo nội dung.

Những giá trị không bao giờ đánh đổi của SONY

Sony nhìn thấy những xu hướng lớn nào sẽ định hình ngành giải trí tại gia trong vài năm tới?

Chúng tôi nhận thấy ba hướng hội tụ rõ ràng. Thứ nhất, màn hình lớn tiếp tục tăng trưởng khi người dùng muốn trải nghiệm gần với rạp chiếu phim hơn ngay tại nhà - đây là xu hướng không đảo chiều.

Thứ hai là cá nhân hóa: thiết bị sẽ ngày càng hiểu không gian phòng, vị trí người xem và nội dung đang phát để tự động tối ưu trải nghiệm cho từng người, thay vì một cài đặt áp dụng cho tất cả.

Thứ ba là hệ sinh thái liền mạch bao gồm TV, soundbar và nội dung vận hành như một thể thống nhất, không phải ba thiết bị riêng lẻ cắm vào nhau. Sony đã đầu tư cho cả ba hướng này trong nhiều năm qua trên toàn bộ hệ sinh thái Bravia, không phải bây giờ mới bắt đầu.

BRAVIA 3 II đáp ứng xu hướng màn hình siêu lớn của thị trường.

Thông tin về liên doanh giữa Sony và TCL đang thu hút nhiều sự chú ý. Sony có thể làm rõ hơn về cấu trúc sở hữu, lộ trình triển khai và điều người dùng thực sự cần biết?

Ngày 31/3/2026, Sony Corporation và TCL Electronics đã ký thỏa thuận thành lập liên doanh toàn cầu mang tên Bravia Inc., tập trung vào hai nhóm sản phẩm TV và soundbar. TCL nắm 51% cổ phần, Sony giữ 49%. Liên doanh dự kiến chính thức vận hành từ tháng 4/2027.

Điều quan trọng nhất mà người dùng cần hiểu đó là thương hiệu Sony và Bravia vẫn tiếp tục tồn tại sau liên doanh. Liên doanh này là sự kết hợp giữa năng lực sản xuất và hiệu quả vận hành của TCL với công nghệ hình ảnh, âm thanh và triết lý thiết kế đặc trưng của Sony.

Khi mô hình kinh doanh thay đổi, khi liên doanh hình thành, khi thị trường biến động, đâu là thứ Sony xác định sẽ không bao giờ thay đổi?

Triết lý Kando. Đó là nền tảng Sony xây dựng qua nhiều thập kỷ: cam kết mang đến những cảm xúc và trải nghiệm vượt trên kỳ vọng thông qua công nghệ và sáng tạo. Mô hình kinh doanh có thể phải thích nghi, đối tác có thể thay đổi, nhưng tiêu chuẩn trải nghiệm mà Sony đặt ra cho người dùng thì không.

Song song với đó là cam kết phát triển bền vững, từ vật liệu tái chế, giải pháp thân thiện môi trường đến tư duy sản phẩm dài hạn. Sony không chỉ đồng hành với người dùng hôm nay, mà đang nghĩ đến những gì chúng tôi để lại cho thế hệ tiếp theo.

Cảm ơn ban lãnh đạo về những chia sẻ!