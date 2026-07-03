MQHouse và Batdongsan.com.vn hợp tác chiến lược, tăng kết nối khách thuê bằng công nghệ

Cú bắt tay này không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng của hai doanh nghiệp mà còn hứa hẹn mang đến những giải pháp minh bạch và hiệu quả cho thị trường thuê chung cư và phòng trọ tại TP.HCM. Lễ ký kết có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Tươi – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ MQHouse Group; ông Bạch Dương – Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn (PropertyGuru Việt Nam), cùng đội ngũ lãnh đạo của hai bên.

Thị trường bất động sản hiện vẫn đang điều chỉnh. Khách hàng cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định, còn doanh nghiệp phải đối mặt với bài toán tiếp cận đúng khách hàng, đúng nhu cầu và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, việc MQHouse Group lựa chọn hợp tác chiến lược với Batdongsan.com.vn không chỉ là hoạt động kết nối giữa hai thương hiệu, mà còn là tín hiệu cho thấy các doanh nghiệp đang chủ động tìm kiếm nền tảng có năng lực dữ liệu, công nghệ và độ phủ khách hàng lớn để chuẩn bị cho giai đoạn cạnh tranh mới.

Đại diện MQHouse Group đánh giá: "Với thế mạnh về nền tảng công nghệ, dữ liệu thị trường và hệ sinh thái bất động sản hàng đầu, Batdongsan.com.vn sẽ là đối tác quan trọng đồng hành cùng MQHouse Group trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng khả năng kết nối khách hàng và phát triển hoạt động kinh doanh trong thời gian tới."

Thông qua đó, MQHouse Group kỳ vọng sẽ phát huy tối đa năng lực phân phối bất động sản, đưa hàng ngàn sản phẩm căn hộ dịch vụ và phòng trọ chất lượng đến gần hơn với người có nhu cầu lưu trú thực tế tại TP.HCM.

Sự hiện diện đông đảo của Ban lãnh đạo và đội ngũ quản lý hai bên thể hiện cam kết đồng hành dài hạn - Ảnh: Batdongsan.com.vn

Ông Bạch Dương – Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn chia sẻ: "Trong lĩnh vực cho thuê, khả năng kết nối đúng khách hàng vào đúng thời điểm là yếu tố quyết định hiệu quả kinh doanh. Với hệ sinh thái hơn 7 triệu người dùng thường xuyên cùng nền tảng dữ liệu và công nghệ được phát triển trong nhiều năm, Batdongsan.com.vn không chỉ giúp đối tác mở rộng khả năng tiếp cận khách thuê mà còn tối ưu toàn bộ hành trình từ tìm kiếm, kết nối đến chuyển đổi giao dịch. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác với MQHouse Group sẽ phát huy thế mạnh của mỗi bên, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của thị trường cho thuê."

Ông Bạch Dương – Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn phát biểu tại lễ ký kết

Theo nghiên cứu công bố vào tháng 3/2026 của Kantar, Batdongsan.com.vn là "nền tảng công nghệ bất động sản số 1 trong tâm trí người dùng tại Việt Nam". Nền tảng hiện có hơn 7 triệu người dùng thường xuyên, 70,5 triệu lượt xem trang và hàng triệu tin đăng mỗi tháng.

Đơn vị còn thường xuyên nghiên cứu và cập nhật các xu hướng thị trường dựa trên dữ liệu lớn về thị hiếu khách hàng, lịch sử giá và diễn biến nguồn cung, lực cầu.

Dữ liệu thị trường tháng 5/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy TP.HCM mới hiện chiếm 49% tỷ trọng mức độ quan tâm bất động sản toàn quốc trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng 8,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ, tiếp tục là thị trường dẫn dắt nhu cầu tìm kiếm trên cả nước.

Trong tháng 5/2026, phân khúc cho thuê duy trì mức độ quan tâm tốt hơn mặt bằng chung; nhu cầu thuê chung cư tại TP.HCM cũ tăng 24% so với cùng kỳ, trong khi nhu cầu thuê phòng trọ tại TP.HCM cũ tăng 14% và giá thuê phổ biến gần như đi ngang. Ở cấp độ khu vực, Bình Thạnh dẫn đầu nhu cầu thuê phòng trọ tại TP.HCM trong 5 tháng đầu năm 2026, tiếp theo là Quận 7, Gò Vấp, Thủ Đức và Tân Bình.

Những dữ liệu thực tế phản ánh năng lực của Batdongsan.com.vn trong việc theo sát và dự báo những dịch chuyển trong tâm lý và hành vi của người dùng theo từng phân khúc, khu vực và thời điểm. Thông qua đó, nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả trong thị trường đầy cạnh tranh.

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