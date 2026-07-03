Bắc Ninh thu kỷ lục hơn 7.200 tỷ đồng từ vải thiều

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Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, vụ vải thiều năm 2026 đã cơ bản kết thúc với sản lượng thu hoạch khoảng 130.000 tấn, đạt hơn 101% kế hoạch đề ra. Trong đó, thị trường trong nước tiêu thụ khoảng 67,4% sản lượng, phần còn lại được xuất khẩu sang nhiều thị trường.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với hơn 40.500 tấn. Bên cạnh đó, vải thiều Bắc Ninh đã có mặt tại nhiều thị trường có yêu cầu cao như Nhật Bản (310 tấn), Canada (170 tấn), Liên minh châu Âu (120 tấn) và Mỹ (80 tấn).

Điểm nổi bật của vụ vải năm nay là giá bán duy trì ở mức cao trong suốt mùa thu hoạch, bình quân khoảng 56.000 đồng/kg. Nhờ đó, tổng doanh thu từ vải thiều toàn tỉnh đạt trên 7.200 tỷ đồng, tăng 191% so với năm trước dù sản lượng thấp hơn. Các hoạt động dịch vụ phụ trợ như thu mua, vận chuyển, sơ chế, đóng gói, bảo quản và tiêu thụ cũng mang lại hơn 1.500 tỷ đồng.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, kết quả trên phản ánh hiệu quả của chiến lược chuyển từ phát triển theo sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế đã góp phần nâng cao giá trị thương hiệu vải thiều Bắc Ninh.

Để nâng cao chất lượng vải xuất khẩu, tỉnh đã mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện Bắc Ninh có khoảng 17.500 ha vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, chiếm 58,7% diện tích, với sản lượng dự kiến khoảng 55.700 tấn.

Địa phương cũng duy trì 255 ha sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P với sản lượng khoảng 1.500 tấn và triển khai mô hình sản xuất hữu cơ quy mô 10 ha tại xã Phượng Sơn.