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Nhập siêu 16,65 tỷ USD sau 6 tháng: Nhóm hàng nào tăng mạnh nhất?

| | Thị trường

6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD. Việt Nam đã chi 110 tỷ USD để nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Theo số liệu Cục Thống kê vừa công bố, 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 266,52 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 283,17 tỷ USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nửa đầu năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa cho thấy nhập siêu 16,65 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 7,95 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 24,95 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 8,3 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD.

Cục Thống kê nhận định, tốc độ tăng nhập khẩu cao hơn xuất khẩu cho thấy nhu cầu đầu vào của nền kinh tế tiếp tục mở rộng, đồng thời phản ánh sự phục hồi mạnh của hoạt động sản xuất, đặc biệt tại khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong sáu tháng đầu năm, 38 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 92% tổng kim ngạch nhập khẩu. Có 2 mặt hàng nhập khẩu chiếm 51% tổng kim ngạch là điện tử, máy tính và linh kiện (110 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (34,3 tỷ USD).

Xét theo cơ cấu hàng hóa, nhóm tư liệu sản xuất tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo với kim ngạch 266 tỷ USD, tương đương 94% tổng kim ngạch nhập khẩu . Trong đó, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng chiếm 56%; nhóm nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 38%...

Về thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 86,5 tỷ USD, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch 115,2 tỷ USD.

Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ 75,3 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang Liên minh châu Âu (EU) đạt 21,9 tỷ USD, tăng 15,2%.

Ngược lại, nước ta nhập siêu từ Trung Quốc 77,3 tỷ USD, tăng 39%; nhập siêu từ Hàn Quốc đạt 26,4 tỷ USD, tăng 81%; nhập siêu từ ASEAN đạt 10,1 tỷ USD, tăng 36,1%.

Ông trùm nhập khẩu gạo hàng đầu thế giới mang tin vui đến Việt Nam, Thái Lan

Theo Việt Linh

Tiền Phong

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