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Hyundai Tucson, Santa Fe ưu đãi lớn trong tháng World Cup

| | Thị trường

Mẫu xe nhận ưu đãi lớn nhất trong đợt này là Santa Fe với tổng giá trị ưu đãi 220 triệu đồng.

Hyundai Thành Công Việt Nam vừa công bố triển khai chương trình ưu đãi tháng 7 có tên “chốt deal vô địch – nhận ngay 220 triệu đồng”. Đây được xem là cơ hội để khách hàng trong nước tiếp cận gần hơn các mẫu xe Hyundai với chi phí tối ưu và quyền lợi hậu mãi lớn.

Theo đó, khách hàng mua xe và hoàn tất giao dịch trong tháng 7 sẽ được áp dụng đồng thời các chính sách ưu đãi tối đa 50 triệu cho mẫu Grand i10, 89 triệu cho Accent, 117 triệu cho Stargazer, 220 triệu cho Santa Fe.

Giá trị khuyến mại này bao gồm giảm giá trực tiếp từ Honda Thành Công và đại lý, quyền lợi thể hỏi viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km.

Trong khi đó, khách mua Hyundai Tucson nhận ưu đãi 85 triệu đồng, Creta là 79 triệu đồng – là mức khuyến mại trực tiếp trừ vào giá bán.

“Thông qua chương trình ưu đãi tháng 7, Hyundai Thành Công Việt Nam mong muốn mang đến thêm nhiều cơ hội để khách hàng sở hữu các mẫu xe Hyundai với chi phí hợp lý”, đại diện thương hiệu cho hay.

Với mức ưu đãi 85 triệu đồng, Hyundai Tucson sẽ có ưu thế lớn hơn khi cạnh tranh ở phân khúc được xem là sôi động bậc nhất thị trường – crossover hạng C. Trước khuyến mại, mẫu xe này được chào bán giá từ 769 triệu đồng cho bản 2.0 xăng tiêu chuẩn và cao nhất là 989 triệu cho bản 2.0 diesel đặc biệt.

5 tháng đầu năm, Hyundai Tucson đạt doanh số gần 3.800 xe, chỉ ít hơn gần 100 xe so với “vua doanh số” của hãng là Creta.

Trong khi đó, mức ưu đãi lớn của Santa Fe cũng đưa giá sản phẩm xuống mức dễ tiếp cận hơn bao giờ hết – trở thành chiếc SUV cỡ D có giá bán hấp dẫn bậc nhất phân khúc. Mẫu xe này đạt doanh số 939 xe sau 5 tháng đầu năm.

Hiện tại trong dải sản phẩm của Hyundai tại Việt Nam, model được mong chờ nhất là Palisade mới dự kiến ra mắt trong quý III này. Sau khi phiên bản mới ra mắt, hãng dự kiến vẫn giữ lại phiên bản cũ với giá bán hấp dẫn để tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Đức Nam

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