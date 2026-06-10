Hyundai Santa Fe facelift lộ diện: Nội thất đổi chất, đuôi xe có thể sửa điểm từng gây tranh cãi

Hyundai Santa Fe đang chuẩn bị bước vào đợt nâng cấp giữa vòng đời với hàng loạt thay đổi đáng chú ý cả bên ngoài lẫn bên trong. Sau khi nhiều nguyên mẫu chạy thử liên tục xuất hiện trên đường phố Hàn Quốc, những hình ảnh mới nhất đã hé lộ thêm một số chi tiết về khoang nội thất của mẫu SUV cỡ D này.

Thiết kế ghế da mới là điểm nhấn đáng chú ý trong khoang cabin. Ảnh: KCB

Dù vẫn giữ nguyên bố cục tổng thể của thế hệ hiện tại, Santa Fe facelift được cho là sẽ được Hyundai tập trung nâng cấp chất lượng hoàn thiện và trải nghiệm người dùng. Điểm dễ nhận thấy nhất nằm ở thiết kế ghế ngồi mới. Các bề mặt da trên tựa lưng và đệm ghế được tạo hình khác biệt so với mẫu xe đang bán trên thị trường, mang đến cảm giác cao cấp và hiện đại hơn.

Bên cạnh bộ ghế mới, Santa Fe facelift nhiều khả năng sẽ là một trong những mẫu xe đầu tiên được Hyundai trang bị nền tảng phần mềm PLEOS thế hệ mới. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng kết nối, tốc độ xử lý cũng như bổ sung nhiều tính năng số hóa cho người dùng. Những hình ảnh nội thất trước đó cũng cho thấy xe tiếp tục sử dụng màn hình kép cỡ lớn kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí đặt liền khối.

Một thay đổi khác nằm ở vô lăng. Thiết kế mới được cho là sẽ có cách bố trí các nút bấm chức năng trực quan hơn, đồng thời mang phong cách tương đồng với các dòng xe điện mới của Hyundai.

Không chỉ nâng cấp nội thất, Hyundai cũng được cho là sẽ thực hiện những thay đổi đáng kể ở ngoại thất Santa Fe. Nhiều nguyên mẫu thử nghiệm cho thấy phần đầu xe được thiết kế lại với cụm đèn chiếu sáng đặt dọc kết hợp dải đèn LED định vị mới. Lưới tản nhiệt và cản trước cũng được tinh chỉnh nhằm tạo diện mạo mạnh mẽ hơn cho mẫu SUV này.

Santa Fe dự kiến được trang bị hệ điều hành PLEOS thế hệ mới. Ảnh: KCB

Đáng chú ý, khu vực phía sau xe vốn là chi tiết gây nhiều tranh luận trên Santa Fe thế hệ hiện hành có thể sẽ được Hyundai thay đổi đáng kể. Các hình ảnh chạy thử cho thấy cụm đèn hậu mới được đặt cao hơn thay vì bố trí thấp như hiện nay. Thiết kế này được kỳ vọng sẽ giúp phần đuôi xe cân đối và hài hòa hơn.

Ngoài các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong và hybrid, Hyundai còn được cho là đang phát triển thêm biến thể EREV, viết tắt của Extended Range Electric Vehicle, cho Santa Fe. Đây là dạng xe điện có động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện giúp mở rộng phạm vi hoạt động mà không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hyundai Santa Fe facelift dự kiến sẽ ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Đây được xem là bản nâng cấp quan trọng nhằm tăng sức cạnh tranh cho mẫu SUV cỡ D của Hyundai trong bối cảnh phân khúc này ngày càng xuất hiện nhiều đối thủ mới.