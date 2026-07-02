Xe máy điện VinFast Amio S về đại lý: Mẫu xe VinFast giá thấp nhất, khác biệt về vận hành, giá thực tế chưa đến 12 triệu đồng

Amio S - mẫu xe máy điện mới nhất của VinFast - đã được mang về nhiều đại lý tại khu vực TP.HCM sau thời gian ngắn được giới thiệu. So với Amio, Amio S tập trung thay đổi về khả năng vận hành, thiết kế tổng thể vẫn giữ nguyên.

VinFast Amio S trưng bày tại đại lý ở TP.HCM

Theo thông số kỹ thuật, Amio S có trục cơ sở 1.230 mm, tăng 62 mm khi đặt cạnh Amio. Khoảng sáng gầm giảm 7 mm xuống còn 123 mm. Hai thay đổi này về lý thuyết giúp Amio S ổn định hơn Amio khi di chuyển, tuy nhiên bán kính quay đầu sẽ nhỉnh hơn.

Bên cạnh khác biệt về kích thước, VinFast cũng có sự điều chỉnh về động cơ cho Amio S. Xe được trang bị động cơ điện 240W, thấp hơn Amio 60 kW. Thay đổi về động cơ đồng nghĩa tốc độ tối đa cũng khác biệt, Amio S có tốc độ tối đa 25 km/h ở chế độ Sport, khả năng tăng tốc 0-25 km/h vẫn giữ nguyên ở mức dưới 16 giây.

Các trang bị trên xe tương tự VinFast Amio.

Cung cấp năng lượng cho Amio S là bộ pin LFP đặt cố định dưới sàn, dung lượng 1,024 kWh. Khối pin này giúp xe di chuyển quãng đường tối đa khoảng 65 km theo điều kiện thử nghiệm của hãng.

Amio S vẫn sở hữu bàn đạp tương tự Amio. Trang bị này giúp người lái có thể dùng xe như một chiếc xe đạp khi pin bị cạn hoặc trong trường hợp cần thêm lực đẩy như leo dốc cao hay tải nặng. Hiện tại, chỉ có dòng xe Amio và Amios có trang bị bàn đạp.

Amio S có giá bán thực tế dưới 12 triệu đồng.

VinFast đặt giá bán của Amio S ngang với Amio ở mức 13,9 triệu đồng. Ở thời điểm này, các dòng xe máy điện không cần bằng lái, bao gồm cả Amio S, đang được hưởng chính sách giảm 16% cùng chính sách miễn phí sạc tại các trạm sạc công cộng của hãng. Sau khi cộng dồn ưu đãi, giá VinFast Amio S còn khoảng 11,67 triệu đồng.